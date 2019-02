Kolumne Minority Report

Achtung, Erstickungsgefahr!

Die Werbekampagne für einen Smoothie der Marke True Fruits ist rassistisch. Ist Ihnen das zu empört? Keine Sorge: Wir können noch ganz anders.

In letzter Zeit stelle ich fest, dass viele Leute Rassismus immer noch mit zwei Schablonen messen, die der Sache nicht wirklich gerecht werden: Entweder trägt Rassismus eine Glatze, zündet dein Haus an und sorgt für deinen qualvollen Tod. Oder Rassismus ist ein Fettnäpfchen, in das jede_r mal treten kann, wegen einer ungeschickten Bemerkung, die gar nicht so gemeint war.

Es stimmt, dass rassistischem Handeln nicht immer eine bewusste Entscheidung vorausgeht. Den rassistischen Blick auf die Welt haben wir alle von klein auf verinnerlicht und hinterfragen selten Annahmen wie: Weiße Menschen haben eher ein Anrecht auf Wohlstand, sind vertrauenswürdiger, arbeiten härter, sind klüger und begehrenswerter. Der rassistische Blick versteht sich eben als Norm, sich von ihm zu emanzipieren kann sehr anstrengend sein. Vor allem für all jene, die von ihm profitieren.

Denn in der kapitalistischen Gesellschaft ist Rassismus eben noch etwas anderes: eine Profitmaschine. Es ist der griffige Wahlslogan, der die Schuld an sozialer Ungerechtigkeit gierigen Einwanderern zuschiebt, um Stimmen und Geld von Armen einzusammeln. Es ist das unsichtbare Sieb, das dafür sorgt, dass die einflussreichen Personen von morgen so aussehen und heißen wie die von heute. Und es ist der freche Werbespruch für einen Smoothie, über den nur lachen kann, wer selber nicht von Rassismus betroffen ist.

„Schafft es nur selten über die Grenze“, „Unser Quotenschwarzer“, „Noch mehr Flaschen aus dem Ausland“ – was nach NPD-Wahlplakaten aus den Neunzigern klingt, ist die aktuelle Werbekampagne für einen Smoothie der Marke True Fruits. Ihr Clou: Das püriertes Obst befindet sich in einer schwarzen Flasche.

Dumme Menschen?

Nun meint man diese Empörungsmechanismen schon von früheren Beispielen zu kennen, dem H&M-Shooting für einen Pulli zum Beispiel, oder der Werbekampagne für ein Duschgel der Marke Dove: Die Kampagne beginnt, in den sozialen Medien wird zum Boykott aufgerufen, die verantwortliche Firma entschuldigt sich und nimmt die Werbung wieder zurück.

Nicht so bei dem Bonner Saftladen. Die Reaktion von True Fruits auf den Shitstorm lautet: „Ja, wir sind diskriminierend.“ Und ein Disclaimer mit folgender Warnung: „Achtung, diese Werbung könnte von dummen Menschen falsch verstanden werden.“

Dumme Menschen? Damit sind dann wohl die gemeint, die auf die systematische Verfolgung Schwarzer Menschen nicht mit einem Smoothie anstoßen wollen – oder jene, die es nicht können, weil sie selbst davon betroffen sind. Man kann diesen Umgang konsequent finden, immerhin steht die Firma zu der Profitmaschine Rassismus, statt sie zu relativieren.

Aber wer mit toten Menschen auf dem Mittelmeer wirbt, um ein paar Flaschen mehr zu verkaufen, dem darf der eigene Saft gerne im Hals stecken bleiben. Ob dumme Menschen dann auch dumm genug sind, mit der flachen Hand auf den Rücken zu hauen? Fraglich. Also Achtung, True Fruits: Erstickungsgefahr!