Jahrgang 1966. Politikwissenschaftlerin und Journalistin. Seit 1998 bei der taz - in der Berlin-Redaktion, im Inland, in der Chefredaktion, jetzt als innenpolitische Korrespondentin. Inhaltliche Schwerpunkte dabei sind Innere Sicherheit, Migration und und Flüchtlingspolitik. 2002 gewann sie mit einer Reportage über die globalisierungskritischen Proteste in Seattle der Journalistenpreis "Wider die neue Weltordnung". 2005 wurde sie mit der von ihr konzipierten 13-teiligen Serie "Islam in Berlin" mit dem AWO- Medienpreis zum Thema "Auf gleicher Augenhöhe: Interkulturelle Öffnung als Zukunftsaufgabe" ausgezeichnet. Zuletzt erschien das Buch „Europa macht dicht“ zur europäischen Flüchtlingspolitik, das sie mit gemeinsam mit Jürgen Gottschlich herausgegeben hat.