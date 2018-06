Kolumne So nicht

Bruda, mach den Masterplan!

Lernen Sie von Seehofer wie man aus einem Horst einen Elefanten macht. Behaupten Sie, einen Masterplan zu haben und dass der „umstritten“ sei.

Von Seehofer lernen, heißt, zu behaupten, einen Masterplan zu haben. Am besten eignet sich so ein Plan dafür, sich selbst als Superhorst in allen Lebenslagen zu verkaufen.

Sie stecken gerade in einer Notlage? Rufen Sie einfach: „Ich hab einen Masterplan, holt mich hier raus!“. Sie müssen sich behaupten, weil Ihnen partout niemand zuhören will? „Ruhe jetzt! Oder wollt ihr, dass ich meinen Masterplan auspacke?“. Sie müssen die Machtfrage stellen, weil Ihnen das Wasser bis zum Halse steht? Behaupten Sie einfach: „Von meinem Masterplan werden alle profitieren“.

Sie wollen aus anderen niederen Gründen einen auf dicke Hose machen? Sagen Sie: „Ich mach dich Masterplan, du Muschi!“ Sie suchen nach einem Zugang zu einer Influencer-Gruppe, die sie bisher nicht reingelassen hat? Behaupten Sie: „Wenn Ihr mich mitspielen lasst, zeig ich Euch meinen Masterplan!“. Sie haben einen Gartenzaunstreit? Sagen Sie Ihrem Nachbarn einfach: „Hör auf jetzt, sonst zeig ich dir meinen Masterplan!“

Damit Sie die Medien davon überzeugen können, einen Masterplan zu haben, braucht es nicht viel. Sie müssen ihn einfach geheim halten. Das allein reicht schon, um wilde Spekulationen über Wochen aufrecht zu erhalten. Nach einigen Tagen schon werden Sie merken, dass reichweitenstarke Qualitätsmedien wie Spiegel Online schon nicht mehr von einem Geheimplan, sondern bereits von einem „umstrittenen“ Geheimplan sprechen.

Umstritten ist immer gut, weil das heißt, es könnte was dran sein und es ist ja immer was dran und das heißt, dass man den Geheimplan gut ein paar Wochen ausspielen kann, mindestens so lange die WM läuft.

A propos. Laden Sie Ihre Freunde und andere Bekannte einfach zum Deutschlandspielgucken ein. Lassen Sie ordentlich Alkohol fließen und bringen Sie dann Ihre Fans dazu, Sie mit einem neuen Schlachtruf zu feiern: „Bruda, mach den Masterplan!“ Und Sie können dann triumphierend zurückrufen: „Bruda, ich mach den Masterplan“

Falls Zweifel aufkommen, ob es überhaupt einen Masterplan braucht, können Sie einfach behaupten: „Wissen Sie überhaupt, was der Museumsverbund Worpswede ohne den Masterplan der Kulturministerin wäre?“ „Würden auf der Ems heute noch Saugbaggerschiffe fahren können, gäbe es den Masterplan Ems nicht?“

Es geht im Übrigen auch völlig in Ordnung, wenn einer Ihrer Vertrauten öffentlich macht, dass er Ihren Masterplan nicht gelesen hat. Freuen Sie sich über eine derartige Unterstützung. Nicht gelesen ist mindestens so gut wie „umstritten“. Das heißt, dass nun alle davon überzeugt sind, dass Sie einen Masterplan haben. Und darum geht's.

Ansonsten sollten Sie sich vielleicht noch mit Ihrer Mastercard dieses Buch zulegen: „Der Masterplan: Mit dem richtigen Mentor in 15 Schritten zu Reichtum und Erfolg“.