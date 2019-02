Kommentar Konversionstherapie

Betroffene müssen geschützt werden

Gesundheitsminister Jens Spahn kündigt ein Gesetz gegen sogenannte Homoheiler an. Das ist richtig, weil diese Pseudotherapien gefährlich sind.

Endlich hat er sich überreden lassen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kündigte am Freitag an, Konversionstherapien, die Homosexualität „heilen“ sollen, gesetzlich zu verbieten. Aktivisten hatten das seit langem gefordert. Denn was nicht krank ist, muss nicht therapiert werden.

Vielmehr belastet es Lesben, Schwule und Bisexuelle psychisch, wenn sie hören, sie seien unnormal. Wer gerade die eigene sexuelle Identität entdeckt, wird unsicher: Vielleicht bin ich doch krank? Das betrifft insbesondere Kinder und Jugendliche, die in einem religiösen Umfeld aufwachsen.

Noch immer predigen religiöse Fanatiker, Homosexualität sei widernatürlich, krank oder eine psychische Störung. Dafür sind evangelikale Organisationen wie „Wüstenstrom“, „Offensive Junger Christen“ oder die „Gesellschaft für Lebensorientierung“ bekannt. Sie behaupten oft, sie wollten nur Menschen helfen, die ihre Homosexualität als konflikthaft erleben.

Doch diese Gespräche, Gebete oder Exorzismen führen nachweislich zu Depressionen, sozialer Isolation oder Selbstmordgedanken. Solche Pseudo-Therapien reden Menschen ein, sich müssten sich ändern. Seine sexuelle Orientierung aber kann man nicht ändern. Ehemalige Teilnehmer*innen solcher Konversionsversuche berichten, dass sie verzweifelt probierten, heterosexuell zu werden. Da das immer erfolglos blieb, suchten sie die Schuld bei sich selbst.

Spahn wird nur mit politischem Druck handeln

Die Gefahr von Konversionstherapien wurde viel zu lange ignoriert. Daher müssen Betroffene jetzt durch ein Gesetz geschützt werden. Spahn schlägt vor, abschreckende Strafen für diejenigen zu verhängen, die Homoheilung anbieten. Solche Ärtz*innen und Psycholog*innen könnte mit einem Berufsverbot gedroht werden.

Ob aus diesen richtigen Vorschlägen ein Gesetz wird, hängt auch davon ab, wie viel politischen Druck der Gesundheitsminister zu spüren bekommt. Denn Spahn ist bekannt dafür, jede Woche neue Gesetze anzukündigen, die ihm viel Aufmerksamkeit bringen. Die Zivilgesellschaft muss sich jetzt dafür einsetzen, dass Spahn das Verbot wirklich durchs Kabinett bringt. Sie muss dafür sorgen, dass es nicht bei der Ankündigung bleibt.