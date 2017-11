Konflikt um katalanische Unabhängigkeit

Puigdemont droht Festnahme

Brüssel prüft einen europäischen Haftbefehl gegen Puigdemont. Die Festnahme sei Voraussetzung für eine Anhörung vor Gericht.

BERLIN taz | Der abgesetzte Präsident von Katalonien und vier weitere ehemalige Regierungsmitglieder sollen offenbar noch am Sonntag in Belgien festgenommen werden. Das habe ein Sprecher der Brüsseler Staatsanwaltschaft angekündigt, berichtet die spanische Nachrichtenagentur Europa Press. Die Festnahme sei Voraussetzung dafür, dass er einem Richter vorgeführt werden könne, heißt es weiter.

Spanien hatte am Freitag einen europäischen Haftbefehl gegen den früheren Katalanenchef erlassen und bei den belgischen Behörden seine Festnahme beantragt. Puigdemont hatte sich zuvor nach Belgien abgesetzt.

Die spanische Regierung hatte die Regionalregierung nach der Unabhängigkeitserklärung Kataloniens abgesetzt und die Verwaltung der autonomen Region übernommen. Bereits am Donnerstag waren neun ehemalige Mitglieder der Regionalregierung festgesetzt worden.

Die Brüsseler Staatsanwaltschaft hatte bereits am Samstag erklärt, sie und die belgische Bundesanwaltschaft prüften die Haftbefehle aus Spanien gemeinsam, um das juristische Verfahren „so bald wie möglich und in Übereinstimmung mit dem Gesetz“ zu beginnen. Weitere Einzelheiten sollten am Sonntagnachmittag bekanntgegeben werden.

Rechtsexperten vermuten, dass der Auslieferungsprozess im Falle einer Berufung Puigdemonts bis zu zwei Monate dauern könnte. Puigdemont könnte das Zeit verschaffen, um Einfluss auf die neu angesetzte regionale Parlamentswahl am 21. Dezember zu nehmen – oder gar aus der Ferne daran teilzunehmen.