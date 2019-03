Korruption an US-Eliteunis

Nicht mal rudern können sie

Das FBI hat ein Schmiergeldsystem aufgedeckt, mit dem Sprösslinge reicher Eltern an Spitzenunis unterkamen. Auch Filmstars sind angeklagt.

NEW YORK taz | „Operation Varsity Blues“: So, nach dem Titel einer 20 Jahre alten Komödie aus dem College Football-Milieu, hat das FBI seine zehnmonatigen geheimen Ermittlungen über Bestechungen, Fälschungen und Vertuschungen an US-Eliteuniversitäten genannt.

Am Dienstag schlugen 300 AgentInnen zu. Sie nahmen quer durch die USA 50 Personen fest, die ein Schmiergeldsystem organisiert haben sollen, um die Sprösslinge von wohlhabenden Eltern an den entsprechenden Instituten unterzubringen zu bringen. Unter den Festgenommenen waren neben dem mutmaßlichen Chef des illegalen Netzwerks sowie Anwälten, Sportcoachs und UniversitätsmitarbeiterInnen auch zwei Filmschauspielerinnen: Felicity Huffman (Desperate Housewives) und Lori Loughlin (Full House). Hufmann ist die Ehefrau von „Fargo“-Star William H. Macy. Hufmann wurde inzwischen gegen 250.000 Dollar Kaution entlassen.

Die Eltern sollen im Durchschnitt 300.000 Dollar Bestechungsgelder bezahlt haben, um ihre Kinder unter anderem in Georgetown und Stanford zu platzieren. In manchen Fällen lagen die Summen deutlich höher. Um ihre Tochter nach Yale zu bringen, soll ein Elternpaar laut der Anklage, die am Dienstag in Massachusetts veröffentlicht wurde, 1, 2 Millionen Dollar gezahlt haben. Der Coach des Fußballteams der Eliteuniversität soll davon 400.000 Dollar erhalten haben. Als Gegenleistung bestätigte er, dass er das Mädchen für sein Frauenteam brauche. Das ebnete ihr, die keine konkurrenzfähige Fußballerin war, den Weg zur Zulassung.

Rund 25 Millionen Dollar sollen seit 2013 in die Kassen von William Singer, dem 59jährigen Mann im Zentrum des Netzwerkes, geflossen sein. Die Eltern kaschierten ihre Überweisungen als Spenden für wohltätige Zwecke an seine Stiftung Key Worldwide Foundation.

Studiengebühren aus der Portokasse

Singer, selbst ein ehemaliger Coach, der später Unternehmen gründete, in denen StudentInnen auf die Aufnahmeprüfungen vorbereitet wurden, gab einen Teil der Summen als Schmiergeld weiter. Unter anderem bestach er TrainerInnen – darunter den Coach für Wasserpolo an der University of Southern California, und die Volleyballcoach von Wake Forest in North Carolina – und PrüferInnen. Letztere korrigierten entweder die Aufnahmetests der angehenden StudentInnen oder ließen zu, dass Dritte die Tests ausfüllten.

Als das FBI Singer konfrontierte, wechselte er die Seite. Dank seiner Kollaboration konnte das FBI Telefonate mit den Eltern abhören. Am Dienstag legte er ein umfassendes Geständnis ab – und kam gegen 500.000 Dollar Kaution frei.

Im Verhältnis zu den Bestechungsgeldern für die Zulassung, nehmen sich die Studiengebühren der Eliteuniversitäten wie Kleingeld aus. Yale kostet im laufenden Studienjahr 62.017 Dollar pro JurastudentIn, an Georgetown kostet dasselbe 55.970 Dollar. Trotz der hohen Gebühren drängen jedes Jahr mehr BewerberInnen an diese Universitäten, wo einerseits das Niveau hoch ist, und andererseits Netzwerke entstehen, die künftige Karrieren sichern.

Der Bestechungsring ist der größte Betrugsskandal in der Geschichte der US-Universitäten. Aber völlig überraschend ist er nicht. Es ist bekannt, dass wohlhabende Eltern ihren Kindern den Weg in die Universitäten mit großzügigen Spenden ebnen können. So hat auch der Vater von Jared Kushner, Schwiegersohn und Berater des jetzigen US-Präsidenten, der Universität Harvard 2.5 Millionen Dollar gespendet. Kurz danach wurde Jared Kushner, dessen schulische Leistungen keineswegs auf der Höhe des Harvard-Niveaus lagen, an der Universität aufgenommen.

Offene Seitentür

Die Spenden sind legal und steuerlich absetzbar. Aber sie bieten keine hundertprozentige Garantie, dass die Kinder aufgenommen werden. Singers hingegen sagte seinen KundInnen einen Zugang durch eine „Seitentür“ fest zu. Er fälschte Lebensläufe, Dokumente und Fotos – unter anderem ließ er Gesichter von Bewerbern auf Körper von Athleten montieren – und nutzte seine breit gefächerten Kontakte.

Filmstar Loughlin und ihr Mann zahlten laut Anklage eine halbe Million Dollar, um ihre beiden Töchter an der Universität von Südkalifornien unterzubringen. Der Ruder-Coach der Universität machte sich für ihre Aufnahme stark, weil er sie angeblich für sein Team haben wollte. Tatsächlich war keines der beiden Mädchen eine Ruderin. Zumindest eine der Töchter hatte nicht angehend denselben Ehrgeiz wie ihre Eltern. Im vergangenen Herbst erklärte sie auf dem YouTube-Kanal, den sie als „Olivia Jade“ betreibt, dass ihr Partying und Game Days wichtiger seien als studieren.

Am Dienstag, nachdem die Anklage bekannt war, erklärte Wanda Austin, die Präsidentin der Universität von Südkalifornien, in einem Schreiben an die Universitäts-Community ihre Enttäuschung über das kriminelle Vorgehen. Und sie versicherte: „Wir werden unsere Aufnahmeentscheidungen überprüfen“.