Leichte Sprache

Ich sehe gut aus

Viele Menschen im Rollstuhl veröffentlichen zusammen Fotos von sich im Internet. Warum machen sie das?

Im Internet gibt es die Plattform „Twitter“.

Viele Menschen veröffentlichen hier Nachrichten.

Sie veröffentlichen kurze Texte, Videos und auch Fotos.

Sie veröffentlichen oft auch Nachrichten zu einem Thema.

So war es auch in den vergangenen Tagen.

Viele Menschen haben Fotos von sich im Rollstuhl veröffentlicht.

Sie haben dafür ein Schlagwort in ihre Nachrichten geschrieben.

Das Schlagwort ist:

Hot Person In A Wheelchair.

Auf Deutsch heißt das:

Gut aussehende Person in einem Rollstuhl.

Viele Menschen haben dieses Schlagwort weiterverbreitet

und immer weiter neue Fotos dazu veröffentlicht.

Alle Fotos gibt es hier.

Warum haben die Menschen das gemacht?

Ein Moderator aus Amerika hat eine Nachricht veröffentlicht.

Der Moderator heißt Ken Jennings.

Er hat auf Twitter geschrieben:

Es gibt nichts traurigeres als

eine gut aussehende Person in einem Rollstuhl.

Viele Menschen macht dieser Satz wütend.

Auch die Amerikanerin Annie Elainey macht der Satz wütend.

Sie sitzt selbst im Rollstuhl.

Sie hat auf den Satz reagiert.

Sie hat ein Foto von sich auf Twitter veröffentlicht.

Das Foto sieht so aus:

Viele Menschen fanden die Reaktion von Annie Elainey gut.

Und sie haben deshalb

auch Fotos von sich im Rollstuhl veröffentlicht.

Mit den Fotos setzen sie sich

gegen Vorurteile gegenüber Rollstuhl-Fahrern ein.

Sie zeigen:

Ich fühle mich wohl in meinem Rollstuhl.

Ich sehe gut aus.

Hier einige Bilder von Twitter im Überblick:

Schaut euch mal den großartigen Hashtag #HotPersonInAWheelchair an 😍 So viele tolle Menschen, die sich nicht drum kümmern, dass ihnen die Gesellschaft aufgrund von Mobilitätshilfen die Attraktivität abspricht!

💪 Nimm das, Gesellschaft: pic.twitter.com/qtNfE9EUyf — Melanie E ♿️ (@melly_maeh) 22. April 2018

Will jetzt auch mal bei einem Trend mitmachen: #HotPersonInAWheelchair pic.twitter.com/4tSKzUkeWE — Anastasia Umrik (@AnastasiaUmrik) 22. April 2018

Hi I don't have many pictures of me in my chair bc v insecure :^}#HotPersonInAWheelchair pic.twitter.com/aj1bQjaVs4 — TØP did a thingy srry ;/ (@Miraclelilpie) 22. April 2018

Not often do I need the assistance of my wheelchair but when I do, it definitely doesn't make me any less attractive so here 🖕 @KenJennings 😘 #HotPersonInAWheelchair pic.twitter.com/CHNzCwqw40 — Maddie (@Maddie_Crisman) 22. April 2018

I am not just a #HotPersonInAWheelchair, I'm a #DisabledDreamboat pic.twitter.com/rMKmedbW3u — Andrew Gurza, Your Cripple Content Creator (@andrewgurza) 22. April 2018

too busy looking good to give ableists the time of day. ken jennings: meet me behind the gym and fight me, ya nerd #HotPersonInAWheelchair pic.twitter.com/3NZuMxVssh — mulder's waterbed (@ackerbro) 22. April 2018

Text: Christine Stöckel

Veröffentlicht am: 24. April 2018