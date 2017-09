Marina Münkler, Jahrgang 1960, ist Professorin für Literaturwissenschaft an der Technischen Universität Dresden. Sie forscht zum Begriff des Fremden und zum Phänomen der Interkulturalität. 2000 erschien ihr Buch "Erfahrung des Fremden", 2016 veröffentlichte sie gemeinsam mit ihrem Mann Herfried Münkler "Die neuen Deutschen". Münkler lebt in Dresden an der Frauenkirche und somit in Blickweite der Pegida-Aufmärsche.