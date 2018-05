Liveticker 1. Mai 2018

Wofür kämpfst du?

Die taz ist unterwegs: beim Protest gegen die Neonazis in Chemnitz, auf den DGB-Demos, der Rave-Demo im Problembezirk Berlin-Grunewald. Und in Kreuzberg.

14:10 Uhr, Berlin-Grunewald: „Enteignung warum nicht?“

Jetzt wummst es im Grunewald. Der Techno-Wagen rollt vor mit klarer Botschaft: „Enteignung warum nicht?“ (epe)

14:02 Uhr, Cottbus/Frankfurt (Oder): Tausende fordern in Brandenburg bessere Arbeitsbedingungen

Tausende Menschen haben bei Gewerkschaftskundgebungen anlässlich des Tags der Arbeit bessere Arbeitsbedingungen gefordert. Rund 5000 Demonstranten zog es am Dienstag nach Frankfurt (Oder) an die Oderpromenade zum Brückenfest, wie der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Region Ostbrandenburg mitteilte. Eine Kernforderung sei mehr Tarifbindung in Unternehmen gewesen.

In Cottbus kamen der Gewerkschaft zufolge rund 500 Demonstranten am Stadtbrunnen zusammen – ähnlich viele wie in den Vorjahren. Neben dem Aufruf für starke Betriebsräte und Solidarität in Unternehmen war das Zusammentreffen auch ein Protest gegen die rechtspopulistische AfD, wie es vom DGB Region Südbrandenburg hieß. Die Partei hatte für denselben Tag ebenfalls eine Kundgebung in der Stadt geplant. (dpa)

14:00 Uhr, Berlin: Mehrere Zehntausend bei Gewerkschaftsdemos

Bei den traditionellen Mai-Demonstrationen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) waren nach Angaben der Veranstalter in Berlin und Brandenburg mehrere zehntausend Menschen dabei. Zu Fuß, im Motorrad- und Fahrradkorso ging es durch die Hauptstadt. Auch prominente Politiker nahmen an der Gewerkschaftsdemo teil, darunter Berlins Bürgermeister Michael Müller (SPD). (dpa)

13:59 Uhr, Moskau (Russland): Zehntausende Moskauer fordern bei Mai-Parade bessere Sozialpolitik

Rund 130.000 Menschen sind bei der traditionellen Mai-Parade der Gewerkschaften in der russischen Hauptstadt auf die Straße gegangen. Mit Slogans wie „Für eine gerechtere Sozialpolitik“ und „Kümmert euch um die Senioren!“ zogen die Moskauer am Dienstag mit Bürgermeister Sergej Sobjanin an der Spitze durch die Innenstadt bis zum Roten Platz. Nach Angaben der Gewerkschaft nahmen in ganz Russland rund drei Millionen Menschen an den Paraden teil. Mehr als 4.000 Aktionen dieser Art waren im ganzen Land angesetzt.

„Ich werde alles dafür tun, damit die einfachen Moskauer besser leben werden und die Stadt blühen wird“, sagte Sobjanin der Agentur Interfax zufolge. Er versprach die Sozialleistungen für Kriegsveteranen und Rentner zu fördern und in das Bildungs- und Gesundheitswesen zu investieren. Im Herbst will der kremltreue Politiker sich für eine weitere Amtszeit wählen lassen. Die Inflation sowie Gehaltskürzungen und Entlassungen treffen viele Russen hart. (dpa)

13:59 Uhr, Hannover: Kein Platz für Murks

Die Demonstranten in Hannover haben eine klare Position: Immer wieder haben sich heute Redner gegen Rassismus, Nationalismus, Antisemitismus und die AfD ausgesprochen. Für solchen Murks sei hier kein Platz. (rea)

13:56 Uhr, Chemnitz: Neonazis laufen, Kessel wieder aufgelöst

In Chemnitz laufen rund 500 bis 700 Neonazis durch die Innenstadt. Polizeisperren trennen die Demo von den Gegendemos. Ein Kessel der Gegenprotestierenden wurde mittlerweile aufgelöst, es wurden Verweise erteilt und IDs registriert. Wasserwerfer stehen am Straßenrand. (hel)

13:38 Uhr, Berlin Görlitzer Park: Wofür kämpfst du? „Für gar nichts. Ich will heute Spaß haben“

Adam Al-srkhi, 21, ist Schüler, stammt aus dem Irak und lebt seit zwei Jahren in Berlin. „Ich kämpfe heute für gar nichts. Ich will Spaß haben mit den Jungs, tanzen, Leute kennenlernen. Und mein Deutsch verbessern.“ (all)

13:37 Uhr, Hannover: Demonstranten mit YPG-Ballons wieder freigelassen.

Die Polizei hat zwei Demonstranten wieder laufen lassen, nachdem sie ihre Identität aufgenommen hatte. Der Frau wird vorgeworfen, ein verbotenes Symbol gezeigt zu haben. Es geht dabei um einen Luftballon mit der Aufschrift YPG, dem Kürzel für die syrische Kurdenmiliz, die in Afrin kämpft. Gegen die Festnahme protestierten andere Demonstranten. Einem wirft die Polizei vor, versucht zu haben, die Polizeikette zu durchbrechen. Laut Polizeisprecherin sollen rund 2.000 Menschen in Hannover vor dem Neuen Rathaus demonstriert haben. (rea)

Wohl zwei Festnahmen in Hannover. Auslöser für die erste war anscheinend ein Ballon mit der Aufschrift YPG. Noch keine Bestätigung von der Polizei #1Mai #Maischalte #TagderArbeit pic.twitter.com/ttzHXCgBnX — Andrea Scharpen (@andrea_scharpen) 1. Mai 2018

13:36 Uhr, Diyarbakır (Türkei): Wofür kämpfst du? „Durch Solidarität können wir den Tod von Arbeitern stoppen“

Seyran Ekin, 17, ist Kunstschülerin: „Wir wissen, wie die Regierung den Tod von Arbeitern ignoriert hat. Wir wissen, dass Arbeiter unterdrückt werden. Durch Solidarität können wir den Tod von Arbeitern stoppen.“ (Figen Güneş, übersetzt von Burçin Tetik)

13:30 Uhr, Berlin: Leseempfehlung aus dem Onlinebunker

Wer heute nicht ganz so praxisnah unterwegs ist und selbst auf Demos und Veranstaltungen zum 1. Mai geht, kann sich vom Sofa aus vertiefend schulen. Dafür empfehlen wir diese Betrachtung zum Charakter des 1. Mai von Micha Brumlik, der Aufschluss über die Grundlagen der kämpferischen Arbeiterbewegung gibt. (taz)

13:15 Uhr, Frankfurt: Symbolische Aktion der Gewerkschaftsjugend

Die Gewerkschaftsjugend durchbricht eine Mauer aus beklebten Kartons. Die Mauer stand symbolisch für Waffen, Krieg und Unterdrückung. Dazu fliegt Konfetti. (csl)

13:07 Uhr, Dresden: Wofür kämpfst du? „Höchstens noch um meine Rente“

Günter, 80, ist Rentner: „Ich gucke hier bei der Linken eigentlich nur, ob ich meine alten SED-Bonzen aus dem DDR-Kombinat entdecke. Die traditionelle Mainelke kaufe ich mir jedes Jahr und sammle sie. Ich kämpfe jetzt höchstens noch um meine Rente, obschon die mit 1.800 Euro ganz gut ausfällt. Es geht mir eigentlich gut, obwohl ich sagen muss, dass es mir unter Erich Honecker auch schon gut ging.“ (miba)

12:59 Uhr, Dresden: Wofür kämpfst Du? Dresden gegen Neonazis verteidigen

Mike, 49, Elektromonteur aus Dresden: „Eigentlich sieht es ja bei allen Parteien gleich aus: Hüpfburg und Bierstand. Ich kämpfe weniger, als dass ich Bestehendes wie die Dresdner Neustadt verteidigen will, zum Beispiel gegen den Zuzug von Nazis. Und wenn man sieht, dass Tausende heute zur Saisoneröffnung der Dampfschifffahrt an den Elbbrücken stehen, dann ist es eigentlich hoffnungslos, sie zu etwas anderem bewegen zu wollen.“ (miba)

12:52 Uhr, Chemnitz: Die Neonazis laufen los

12:52 Uhr, Dresden: Wofür kämpfst du? „Es ist wichtig, gegen Nazis und neue Rechte präsent zu sein“

Marko, 28, ist Forschungsingenieur und junger Vater: „Ich kämpfe hier eigentlich nicht gegen etwas Bestimmtes. Es ist nur wichtig, gegen die Nazis und neuen Rechten präsent zu sein. Und ich möchte mehr Empathie spüren, und dass Menschen andere und ihre Bedürfnisse mehr wahrnehmen.“ (miba)

12:40 Uhr, Frankfurt am Main: Für Toleranz und gegen Leiharbeit

Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann, SPD, heißt die Demonstranten willkommen. Es sei eine gute Tradition, dass am 1. Mai vom Balkon des Frankfurter Römers die Fahne der europäischen Gewerkschaften wehe. „Wir lieben unsere Stadt nicht trotz sondern wegen ihrer Vielfalt“, ruft Feldmann und fügt hinzu: „Wir sind tolerant, wir sind offen aber nicht für die, die gegen andere hetzen!“ und „Wir brauchen mehr Demokratie und mehr Teilhabe.“

Die Vorsitzende der Gewerkschaft NGG, Michaela Rosenberg, lobt den Tarifabschluss, den die IG-Metall erreicht hat als gutes Beispiel. Frankfurt sei ein Sinnbild für den shareholder value aber eben auch für politisch engagierte Menschen. Auf türkisch begrüßt sie die vielen Türken, die an der Kundgebung teilnehmen. Sie geißelt die Leiharbeit: „Leiharbeit ist ein Angriff auf die Menschenwürde, weil sie immer für Arbeitnehmer*innen erster und zweiter Klasse sorgt.“ (csl)

12:35 Uhr, Frankfurt am Main: Wofür kämpfst du? „Gegen Hartz IV und die Ungerechtigkeit“

„Ich bin Klaus Hammerl, 71 Jahre alt und seit 3 Jahren Mitglied bei der Linken. Ich kämpfe gegen Hartz IV und die Ungerechtigkeit. Es geht nicht an, dass die einen nur schaffen und die anderen, die nichts schaffen, kassieren. Die Linke ist für mich die einzige Partei, die die christlichen Werte hochhält. Deshalb fahre ich am Ende des Demonstrationszugs mit meinem Elektroroller mit. Ich bin der einzige Bayer, der aus Kassel kam und seit 40 Jahren in Frankfurt lebt. Den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder halte ich dagegen für einen gefährlichen Mann. Er will einen Gottespolizeistaat errichten.“ (csl)

12:21 Uhr, Hannover: Festnahme wegen YPG-Ballon

Die Stimmung am Rande der Demo in Hannover ist aufgeheizt. Die Polizei hat wohl eine Frau festgenommen, die einen YPG-Ballon gehalten haben soll. In der darauf folgenden Auseinandersetzung wurde ein weiterer Mann festgenommen. Eine Erklärung der Polizei wollten sich die Demonstranten nicht anhören. Jetzt warten Sie, während die Beamten den Festgenommenen vor einem Polizeiwagen filzen. (rea)

12:15 Uhr, Frankfurt: Volksfeststimmung vor dem Römer

Es gibt Gegrilltes und Getränke. Der Platz vor dem Frankfurter Römer ist schon gut gefüllt. Nach und nach treffen die Demonstranten ein, die durch die Stadt gezogen sind. „Der Reichtum ist extrem ungleich verteilt“, sagt der Moderator. Er spricht von einer Bühne vor dem Rathaus. Von dort erinnert er an Karl Marx, der am 5. Mai vor 200 Jahren geboren wurde. „Es herrscht Klassenkampf“, ruft er und beruft sich dabei auf den Gründer von Amazon, den reichsten Mann der Welt. (cls)

12:15 Uhr, Hamburg-Barmbek: Bürgermeister läuft mit DGB

In Hamburg geht die traditionelle 1. Mai-Demo los und führt vom Friedhof zum Museum. Ob es wohl am schlechten Wetter liegt? Ganz so viele Teilnehmer*innen wie im vergangenen Jahr sind es nicht, da gingen 7.000 Leute in Hamburg auf die Straße. Noch gibt es keine offiziellen Zahlen. Unser Korrespondent (Benjamin Laufer via Maischalte) schätzt die auf bis zu 3.000.

Wo ist der Bürgermeister? Wie der frühere Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) läuft auch sein Nachfolger Peter Tschentscher in der zweiten Reihe hinter dem Frontbanner der DGB. Das Verhältnis zwischen den Gewerkschaften und dem Senat ist derzeit recht gut: Denn in Hamburg hat der rot-grüne Senat gerade einen Mindestlohn für die Beschäftigten der Stadt und der zugehörigen Betriebe und Unternehmen auf den Weg gebracht.

#Maischalte Die Reporter: Was ist die #Maischalte? Via Periscope und Twitter werden taz-ReporterInnen unter dem genannten Hashtag den gesamten Tag über live aus Deutschland berichten. Wer unseren ReporterInnen am 1. Mai auch via Twitter folgen möchte, kann zusätzlich diese Liste abonnieren. Die LeserInnen: Auch unsere LeserInnen sind eingeladen, an der Periscope-Live-Konferenz teilzunehmen und Videos zu senden. Unsere Leitfrage lautet: Wofür kämpfst du? Wer teilnehmen will, sendet ein Periscope-Video mit diesem Hashtag #Maischalte und retweetet es via Twitter.

In den hinteren Reihen befindet sich in Hamburg der internationalistische Block, in dem man am ehesten die Anhänger der kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG vermuten könnte. Gerade die kurdischen Proteste und die Reaktion der Polizei könnten heute spannend werden. Nach den Ausschreitungen im vergangenen Jahr bei den Protesten gegen den G20-Gipfel in Hamburg rechnet die Polizei heute nicht mit Ausschreitungen. (lka)

12:12 Uhr, Berlin: Wofür kämpfst Du? Stimmen von der DGB-Demo

Maximilian Schröder, Schornsteinfeger seit 2010, 34, Berliner Landesgruppenvorsitzender des Zentralverbands Deutscher Schornsteinfeger: „Wir kämpfen für gerechtere Löhne und familienfreundlichere Arbeitszeiten. Und wir sind auch aus Solidarität mit den anderen Gewerkschaften hier.“

Sandra Scheeres, SPD, Bildungssenatorin Berlin: „Ich kämpfe für bessere Bezahlung der ErzieherInnen und auch eine erweiterte Ausbildungsvergütung.“

Petra K., GEW Pankow, seit 30 Jahren Grundschullehrerin: „Wir befürchten, dass sich die Arbeitsbelastung der Lehrkräfte durch den Lehrermangel noch erhöht. Wir arbeiten derzeit bei 28 Unterrichtsstunden mit der Vor- und Nachbereitung etwa 50 bis 60 Stunden pro Woche, auch an den Wochenenden. Deshalb fordern wir, die Zahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden auf 21 zu reduzieren.“

Mitusha, 14, und Mathuni, 13, BerlinerInnen tamilischer Herkunft: „Wir kämpfen dafür, dass die Täter des Völkermords an den Tamilen 2009 zur Verantwortung gezogen und vor Gericht gestellt werden.“ (awi)

11:55 Uhr, Berlin-Pankow: Mit Hip-Hop gegen die AfD-Hüpfburg

Nur wenige AfD-AnhängerInnen sind am Morgen zur Kundgebung in Pankow gekommen. Das Gelände am Bleichröderpark zwischen Breite Straße und Schulstraße ist weiträumig mit Gittern von der Polizei abgeschirmt worden. Die AfD hat eine Hüpfburg und einen Kaffeestand aufgebaut. Etwa zwei Dutzend Rechte stehen an der Schulstraße, mehr als hundert GegendemonstrantInnen stehen ihnen gegenüber. Vor dem Frauenzentrum Paula Panke e.V. hängt ein Transparent: „Feminismus ist die Antwort.“ Bereits im vergangenen Jahr war die AfD im Pankower Bürgerpark daran gescheitert eine nennenswerte Zahl von BürgerInnen zu mobilisieren. Im Wohngebiet an der Schulstraße beschallen heute auch AnwohnerInnen die AfD-Kundgebung mit Hip-Hop. (wera)

11:46 Uhr, Bottrop: Gewerkschaftsboss warnt vor der AfD

Gewerkschaftsboss Michael Vassiliadis von der IG BCE (Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie) warnt vor der AfD. Er nennt die Rechtspopulisten „Sektierer und Spalter“, denn „unter Tage sind alle schwarz“. Unverzichtbar seien starke, streikfähige Gewerkschaften: „Die Spaltung der Gesellschaft beginnt da, wo es keine Tarifverträge mehr gibt.“ (wyp)

11:40 Uhr, Frankfurt am Main: Ein Knall und die Internationale

Die Demo passiert den Hessenplatz. Ein Knall, drei Polizeibeamt*innen schauen sich erschrocken um. Doch es ist nur ein Knallfrosch, begleitet von fröhlichen Rufen der Frauen, die ihn gezündet haben. „In der Rüstung sind sie fix, für die Bildung tun sie nix“, schallt es aus der Lautsprecheranlage der Gewerkschaftsjugend. Dann trällert Hannes Wader die Internationale, vom Band natürlich. (csl)

11:32 Uhr, Bottrop: Pfiffe für Laschet

In Bottrop kassiert Nordrhein-Westfalens CDU-Ministerpräsident Armin Laschet erst einmal ein paar Pfiffe. Doch der Bergmannssohn fängt die Leute schnell wieder ein: Laschet lobt die klimaschädliche Braunkohle ebenso wie die Stahl- und Chemieindustrie. (wyp)

11:32 Uhr, Chemnitz: Beim sogenannten „III. Weg“

11:21 Uhr, Hannover: Polizei duldet keine YPG-Ballons

Immer wieder geben die Versammlungsleiter in Hannover durch, dass die Polizei keine Symbole duldet, die aus ihrer Sicht PKK-Bezug haben. Ballons mit der Aufschrift YPG sollen platzen. Einige Demonstranten murren. Meike zieht ihre gelben und grünen Ballons zwar herunter, kritisiert die Auflage aber: „Sie sind ein Zeichen der Solidarität für Afrin“. Darum gehe es schließlich am 1. Mai. Um Solidarität mit allen KollegInnen. (rea)

11:20 Uhr, Chemnitz: Neonazis sammeln sich, DGB-Demo ist ein stilles Häuflein

Schätzungsweise 200 bis 300 Neonazis und ihre Sympathisanten haben sich auf dem Parkplatz am Stefan-Heym-Platz in Chemnitz versammelt und hören „Musik“. Auf den Asphalt wurden nachts mit Kreide Parolen für Toleranz geschrieben. Die DGB-Demo ist wohl die stillste am heutigen Tag der Arbeit. Gegenüber auf dem Platz stehen die Neonazis für die größte rechte Erste-Mai-Demo bereit. Die Gewerkschaftsdemo stimmt schüchtern ein paar Parolen an. Dann stummes Gegenüberstehen. Rund 400 Demonstrant*innen sind aus Leipzig angereist, um gegen die geplante Neonazidemo des „III.Wegs“ zu demonstrieren. (hel)

11:12 Uhr, Frankfurt am Main: Vielfältige Demo

Der Demozug hat sich in Bewegung gesetzt und inzwischen die Friedberger Landstraße erreicht. Er ist auf mehr als zwei Kilometer angewachsen, vorn laufen die Gewerkschafter*innen. Bei ver.di singen sie Arbeiterlieder mit Schifferklavier und Schalmeien: „Vorwärts und nicht vergessen“, singen sie. Dahinter schwenken Kurden und Syrer ihre Fahnen. Sie demonstrieren gegen „Faschisten“ und meinen wohl das türkische und das syrische Regime. Gleich dahinter halten andere ein Poster hoch. „Deutschland raus aus der Nato!“ steht darauf, verbunden mit der Forderung, die Sanktionen gegen Russland aufzuheben. Ganz schön vielfältig, diese Demo für Vielfalt in Deutschland. (csl)

11:09 Uhr, Paris: Alle gegen Macron, aber jeder für sich

Trotz der gegenwärtigen Streiks bei der Bahn, Air France, der Hochschulproteste gegen die Selektion und anderer Protestbewegungen konnten sich die französischen Gewerkschaftsverbände für den 1. Mai nicht zu einer Einheit zusammenraufen. Zwar sind alle Verbände gegen den Sozialabbau durch die Regierung von Präsident Emmanuel Macron und den Angriff auf den gewerkschaftlichen Einfluss. Doch vor allem der Französische Demokratische Gewerkschaftsbund (CFDT) beteiligt sich offiziell nicht an den 240 Kundgebungen im Land. Philippe Martinez, der Vorsitzende der CGT (des Allgemeinen Gewerkschaftsbundes), bedauert diesen Mangel an Einheit: „Alle großen sozialen Errungenschaften wurden erkämpft, als eine Einheit der Gewerkschaften existierte.“ (rb)

11:00 Uhr, Dresden: Maipicknick der Linken

In den Alaunpark in der Dresdner Neustadt sind rund 300 Menschen gekommen – etwa dreimal so viele wie zur AfD auf den Postplatz. Es gibt das übliche Angebot an selbst gebackenem Kuchen und selbst Gestricktem, Linken-Devotionalien, Hüpfburg, Autorennbahn und Tischfußball. Auch der ADFC und ein Schulbündnis sind dabei. Auf der Bühne spielt eine Band aus Mittelsachsen, Stadtrats-Fraktionschef André Schollbach hält eine Rede zur Kommunalpolitik seiner Fraktion. (miba)

10:55 Uhr, Bottrop: „Glückauf“ am Berliner Platz

Bei der zentralen Hauptkundgebung in Bottrop ist der Berliner Platz voll. Kein Wunder: Nach 162 Jahren schließt hier die letzte Steinkohlenzeche des Ruhrgebiets. NRW-Regierungschef Armin Laschet wird mit „Glückauf“ begrüßt. (wyp)

10:48 Uhr, Hannover: Wofür kämpfst du? „Der Kapitalismus muss weg“

Michael Krüger, 44, von der Gewerkschaft FAU (Freie Arbeiterinnen und Arbeiter Union): „Am 1. Mai gehe ich natürlich auf die Straße. Für mich ist das mehr als ein Arbeitskampf. Die Ungerechtigkeit in der Arbeitswelt ist ein systemischer Fehler. Der Kapitalismus muss weg.“

10:46 Uhr, Hannover: Wofür kämpfst du? „Gleichberechtigung“

Wofür kämpfst du? Angelika Ebeling geht in Hannover für die Gleichberechtigung von Frauen auf die Straße. Dabei ist sie selbst schon Rentnerin #maischalte #1Mai #TagDerArbeit pic.twitter.com/SxdWUssGmd — Andrea Scharpen (@andrea_scharpen) 1. Mai 2018

10:45 Uhr, Frankfurt am Main: Ärger wegen syrischer Fahnen

Es gibt Ärger wegen der syrischen Fahnen, die einige mitgebracht haben. Die Organisatorin bittet die Syrer dringend, nicht im Demozug der Gewerkschaften mitzulaufen. „Wir sind gegen diesen Krieg“ ruft sie, doch die Musik der Syrer und Kurden ist lauter. Die Aufforderung, „Hoch die internationale Solidarität“ zu skandieren, geht unter in arabischer Musik. Der Lautsprecherwagen der Syrer hat einfach mehr Power. (csl)

10:40 Uhr, Frankfurt am Main: Auf geht's

Die Polizei begrüßt per Lautsprecherwagen die Demonstrant*innen. Trotz unterkühlter Temperaturen haben sich vor dem Günthersburgpark in Frankfurt-Bornheim bereits mehrere hundert Menschen versammelt. Jede zweite schwenkt eine Fahne. Man sieht viele rote Verdi- und IG-Metallfahnen. Einige bekennen sich zur SPD, es gibt Fahnen der kurdischen Frauen-YPJ, auf einigen sind Hammer und Sichel, Mao oder Che Guevara zu sehen. (csl)

10:25 Uhr, Bottrop: Kohlekumpel demonstrieren zum letzten Mal

Aktive Kohlekumpel demonstrieren am 1. Mai – zum letzten Mal: Ende des Jahres schließt in Bottrop mit „Prosper-Haniel“ Deutschlands letzte Steinkohlenzeche. (wyp)

10:21 Uhr, Berlin Görlitzer Park: Leere Straßen und Personenkontrollen

So leer sind die Straßen hier sonst nicht mal an Weihnachten – am Görlitzer Park in Kreuzberg ist es morgens noch ruhig (und etwas stürmisch vong Wetter her). Der Park ist schon abgesperrt, einzelne Eingänge sind zu, durch andere kommt man nur nach Personenkontrolle. (mgo)

10:16 Uhr, Berlin-Moabit: Wofür kämpfst du? „Ich kämpfe gegen prekäre Bedingungen für Mütter“

Wofür kämpfst du? »Als Grundschullehrerin bekomme ich in meinem Job täglich mit, unter was für prekären Bedingungen Mütter teilweise arbeiten müssen. Das ist ungerecht. Dagegen kämpfe ich« - Anne Höcker (rechts) aus Berlin-Moabit #1Mai #Maischalte pic.twitter.com/e19UOiTGAK — Katharina Meyer z. Eppendorf (@kmeyzepp) 1. Mai 2018

10:15 Uhr, Chemnitz: Martin Kaul checkt die Lage

10:00 Uhr, Berlin: Guten Morgen aus dem Onlinebunker ✊

Einst war es die taz, die auf taz.de anlässlich des 1. Mai den Liveticker erfand, auf dem wir permanent berichten, was geschieht: In Reportageschnipseln, nachrichtlich und über Skurriles am Rande des Geschehens. Auch in diesem Jahr liefern dutzende ReporterInnen Texte, Analysen und Aktuelles.

In diesem Jahr ergänzen wir unser Angebot um ein Versuchsprojekt, das es so noch nie gab: Mit der ganztägigen taz-#Maischalte, der größten Livestream-Konferenz der Republik. Was das soll, erklärt Martin Kaul hier im Hausblog oder hier im Video:

09:58 Uhr, Cotonou in Benin: Fitness statt Demos

Tatsache: Schon vor 8 Uhr Ortszeit sind heute Morgen so viele Menschen wie selten in Benins Wirtschaftsmetropole Cotonou unterwegs – und zwar zu Fuß. Etwa auf dem Weg zur Maikundgebung? Mitnichten. Sie laufen, joggen, machen Gymnastik. An Demos denkt hier niemand, wohl aber an den Fitness-Hype, der sich hier langsam ausbreitet. (gän)

09:29 Uhr, Bochum: CDU-Ministerpräsident beim DGB

Beim DGB in Bottrop spricht in gut eineinhalb Stunden auch Nordrhein-Westfalens CDU-Ministerpräsident Armin Laschet. Inszeniert er sich wie sein Parteifreund, Vor-Vorgänger und gescheiterter Opel-Retter Jürgen Rüttgers auch als Arbeiterführer? (wyp)

09:19 Uhr, Bochum: Partyreste und schlechtes Wetter

Gestern Nacht war Party im Ruhrpott. In Bochum und Dortmund waren noch um fünf viele Feierwütige unterwegs. Es war kein Taxi zu bekommen, posten Freunde. Jetzt: grauer Himmel, Regen, Sturm. Die Straßen sind ziemlich, ziemlich leer. (wyp)

09:06 Uhr, Bochum: Aufruf der Linkspartei

Die Linkspartei ruft zu Mai-Demos auf – und präsentiert sich als Alternative zu Hartz IV, „Niedriglöhnen und Tarifflucht, krankmachendem Dauerstress und ausufernden Arbeitszeiten“. Die NRW-Parteichefin Özlem Demirel fordert stattdessen „gute Renten, gute Löhne und eine 30-Stunden-Woche bei vollem Lohn und Personalausgleich“. (wyp)

09:02 Uhr, Chemnitz: Großaufgebot der Polizei

Etwa hundert Polizist*innen haben die Leipziger*innen zum Thomas-Mann-Platz nördlich des Bahnhofs begleitet, wo in den nächsten Minuten die Kundgebung beginnen soll. Die Menge wächst bisher noch langsam. Ein Großaufgebot der Polizei soll später die Rechten von den Gegendemonstrationen trennen. Wasserwerfer und ein Hubschrauber stehen bereit. Zu der Frage, wie viele Polizist*innen im Einsatz sind, gibt die Pressestelle der Polizei keine Auskunft. (hel)

08:49 Uhr, Bochum: 100 Demos in NRW

Heraus zum 1. Mai? In Nordrhein-Westfalen sind über 100 Demos angemeldet. Die Polizei verkündet massives Aufgebot, um die Kundgebungen abzusichern: Alle 18 Einsatzhundertschaften der Bereitschaftspolizei seien unterwegs. Der DGB-Hauptact findet heute in Deutschlands letzter Zechenstadt Bottrop statt. Das Motto lautet: „Die Kohle geht, der Kumpel bleibt.“ (wyp)

08:30 Uhr, Chemnitz: Gegendemo zum Naziaufmarsch

Die S-Bahn aus Leipzig kommt am Hauptbahnhof in Chemnitz an. Etwa 400 Aktivist*innen sind angereist, um gegen den Aufmarsch des sogenannten „III.Wegs“ in Chemnitz zu demonstrieren. Die Neonazis könnten in Chemnitz am heutigen Tag der Arbeit deutschlandweit die meisten Rechten mobilisieren. (hel)

01:15 Uhr, Hamburg: Größte Demo schon vorbei

Während andere sich noch fragen, auf welche Demo sie heute gehen sollen, ist die erste größere Demo in Hamburg schon vorbei. Etwa 900 Frauen haben am Vorabend des 1. Mai gegen Mackertum, Sexismus und das Patriarchat demonstriert. Die feministische Demo stand in der Tradition der „Take Back the Night“-Bewegung aus den USA der 70er Jahre: Es geht darum, sich kollektiv die Nacht zurückzuerobern, die für Frauen vielerorts gefährlich sein kann. Die Demo, von der Cis-Männer ausgeschlossen waren, zog deshalb bewusst durch die Partyviertel Schanze und Reeperbahn. Am Rand wurde sie stellenweise vom Feierpublikum angefeindet und schmetterte Parolen wie „Macker gibt's in jeder Stadt, bildet Banden, macht sie platt!“ zurück. Ansonsten blieb alles friedlich. Die Teilnehmer_innen waren an der Roten Flora gestartet und endeten gegen 23:30 am Park Fiction auf St. Pauli. Eine Zusammenfassung der Organize-Demo in Berlin gibt es hier. (taz)