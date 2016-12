Lkw rast in Berliner Weihnachtsmarkt

Verdächtiger fiel nicht als Islamist auf

Ein Lkw erfasste in Berlin mehrere Passanten. Die Bundesanwaltschaft ermittelt. Der mutmaßliche Täter ist den Behörden wegen kleinerer Delikte nicht unbekannt.

Dieser Beitrag wird laufend aktualisiert. Stand: 11.00 Uhr

BERLIN/WARSCHAU dpa/taz/afp/rtr | Auf einem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin sind am Montagabend mindestens zwölf Menschen durch einen Lkw getötet worden. Das teilte die Polizei mit. Nach Angaben der Feuerwehr wurden mindestens 50 Menschen teils lebensgefährlich verletzt. Der schwarze Lastwagen war über den Gehweg am Breitscheidplatz gefahren und hatte mehrere Buden zerstört. Die Innenminister von Bund und Ländern haben sich am Dienstag Vormittag gegen eine Absage anderer Weihnachtsmärkte ausgesprochen.

Die Polizei geht davon aus, dass der Lkw vorsätzlich in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt gesteuert wurde. Das Fahrzeug wurde zur weiteren Spurensicherung am Dienstag Morgen vom Tatort abgeschleppt.

Kurz nach dem Vorfall wurde ein Verdächtiger festgenommen. Er ist den deutschen Sicherheitsbehörden bislang nicht als Islamist aufgefallen. Der Mann tauche in der entsprechenden Datei der Behörden nicht auf, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Sicherheitskreisen. Der Verdächtige sei der Polizei allerdings wegen kleinerer Delikte bekannt gewesen. Um welche Vergehen es sich handelt, blieb zunächst offen.

Nach Erkenntnissen der Behörden soll der Mann etwa 23 Jahre alt sein. Als Geburtsjahr des Mannes werde das Jahr 1993 angegeben. Unklar blieb zunächst, ob den Behörden in diesem Zusammenhang ein echtes Personaldokument vorlag oder ob sich die Altersangabe auf eine Auskunft des Verdächtigen stützt.

Der Mann habe in einer Flüchtlingsunterkunft auf dem früheren Berliner Flughafen Tempelhof gelebt, hieß es weiter. Die Unterkunft wurde am Dienstag von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei durchsucht. Es ist Berlins größte Flüchtlingsunterkunft. Vier junge Männer Ende 20 aus dem Hangar 6 seien befragt worden, es gab aber keine Festnahmen, sagte Sascha Langenbach, Sprecher des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten, am Dienstag.

Polnischer Speditionsbesitzer bestätigt seines Fahrers

Der Einsatz, an dem auch Kräfte der Spezialeinheit (SEK) beteiligt waren, habe um 3.00 Uhr mit bis zu 250 Beamten begonnen. Die Kräfte seien dann aber reduziert worden. Die Lage sei ruhig gewesen. Um 8.00 Uhr sei der Einsatz beendet gewesen.

Ob die Polizei nach Verbindungen des Täters suchte, der am Montagabend mit dem Sattelschlepper in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gerast war und mindestens zwölf Menschen in den Tod riss, sagte der Sprecher nicht explizit. „Die Annahme kann man aber haben.“ Zur Herkunft der befragten Flüchtlinge gab es keine Angaben.

Der polnische Speditionsbesitzer hat den Tod seines Fahrers bestätigt, mit dessen Wagen der Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt begangen wurde. Er habe seinen Cousin auf einem Polizeifoto identifiziert, sagte Ariel Zurawski im polnischen Fernsehen. „Das Foto ist sehr drastisch.“ Er habe es zunächst nicht sehen wollen. Der Frau des Lkw-Fahrers, die am Montag als letzte gegen 15.00 Uhr mit ihrem Mann telefonisch gesprochen haben soll, wurde es demnach nicht gezeigt. In den Stunden vor der Tat war der Pole nicht mehr zu erreichen. „Er war ein guter Fahrer, einer der letzten guten auf dem Markt“, sagte Zurawski. Der Verstorbene hinterlässt seine Frau und ein 17-jähriges Kind.

GPS-Daten hätten gezeigt, dass jemand am Montag gegen 15.45 Uhr den LKW bewegt habe. „Es sah aus, als wenn jemand geübt hätte, den Wagen zu fahren“, sagte Zurawski. Der Lkw sollte in Berlin Stahlkonstruktionen abliefern und hatte seit Montagmittag in der Stadt geparkt. Gegen 20.00 Uhr ist er in den Weihnachtsmarkt gerast. Zwölf Menschen starben, etwa 50 wurden verletzt.

Bundesanwaltschaft übernimmt Ermittlungen komplett

Nach dpa-Informationen aus Sicherheitskreisen ist der Verdächtige wohl im Februar als Flüchtling über die Balkanroute nach Deutschland eingereist. Demnach soll der Mann in einer Berliner Flüchtlingsunterkunft gelebt haben.

Mittlerweile hat die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe die Ermittlungen vollständig an sich gezogen. Auch die Pressearbeit „zu allen Ereignissen im Zusammenhang mit dem Vorfall vom Breitscheidplatz“ habe der Generalbundesanwalt übernommen, teilte die Berliner Polizei am Dienstagmorgen mit. Ein Sprecher war in Karlsruhe zunächst nicht zu erreichen. In der Nacht war die Rede davon gewesen, dass in Berlin und Karlsruhe „parallel“ ermittelt werde.

Am frühen Dienstagmorgen sprach die Berliner Polizei auf ihrem Twitterkanal ohne weitere Erläuterung von einem „vermutlich terroristischen Anschlag“. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und Innensenator Andreas Geisel wollten am Dienstagmittag auf einer Pressekonferenz die Öffentlichkeit informieren. Dabei würden auch Landesbranddirektor Wilfried Gräfling und Polizeipräsident Klaus Kandt Fragen der Journalisten beantworten, teilte der stellvertretende Senatssprecher Bernhard Schodrowski am Montagabend mit. Davor würden sich Polizei und Feuerwehr nicht mehr äußern, hieß es noch in der Nacht.

Der Lastwagen fuhr nach Polizeiangaben von der Kantstraße kommend auf einer Strecke von 50 bis 80 Metern über den Markt zwischen den Ständen durch und verletzte dabei auch Menschen. Der Lastwagen kam auf der Budapester Straße zu stehen. Der Fahrer flüchtete zunächst Richtung Zoo.

Innenminister beraten Dienstag vormittags

Der Sattelschlepper war vorne stark demoliert und nach dem Geschehen vor dem Hochhaus des Waldorf-Astoria-Hotels abgestellt, wie ein dpa-Fotograf berichtete. Dutzende Rettungswagen und viele Polizeiwagen waren vor Ort. Das Gelände wurde abgesperrt, Passanten wurden nur noch vom Weihnachtsmarkt gelassen.

Der Beifahrer des Lastwagens ist nach Angaben der Berliner Polizei tot. Auf einer Pressekonferenz am Montagabend vor Ort gab die Berliner Polizei keine Auskunft über die Todesursache und wollte sich ebenfalls nicht festlegen, was den Hintergrund des Vorfalls angeht. Nahe der Siegessäule im Tiergarten sei eine verdächtige Person festgenommen worden. Derzeit werde geprüft, ob es sich um den Fahrer handle.

Bundesinnenminister de Maizière teilte mit: „Ich wurde unmittelbar nach dem schrecklichen Vorfall auf dem Berliner Weihnachtsmarkt unterrichtet. Meine Gedanken sind jetzt bei den Angehörigen der Opfer und den Verletzen des schrecklichen Vorfalls. Ich stehe in unmittelbarem und durchgehendem Austausch mit den Sicherheitsverantwortlichen im Land Berlin und habe jede Unterstützung durch die Bundespolizei angeboten.“

Die Innenminister von Bund und Ländern wollen am Dienstag über die Sicherheitslage beraten. „Wir haben uns für morgen Vormittag verabredet“, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Montagabend in der ARD. Es gehe darum, „am Telefon in einer Schaltkonferenz zu beraten, wie die Lage ist“.