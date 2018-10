Die Studie „Concordance and Disconcordance of Sexual Identity, Sexual Experience, and Current Sexual Behaviour in 45-Year-Old-Men: Results From the German Male Sex Study“ ist im September 2018 in der Fachzeitschrift Sexual Medicine erschienen. Die Stichprobe umfasst über 12.000 Männer im Alter von 45 Jahren. Davon gaben 95 Prozent an, hetero zu sein. Knapp 4 Prozent gaben an, homosexuell zu sein und etwa ein Prozent gab an, bisexuell zu sein. Besonderen Fokus wurde auf die Gruppe der homosexuellen Männer gelegt. Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass sechs Prozent derjenigen Männer, die sich selbst als homosexuell bezeichnen, ein heterosexuelles Leben führen. Einige haben noch nie mit einem Mann geschlafen. (agr)