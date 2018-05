Umstrittenes Verfassungsreferendum: Am 17. Mai stimmen die Burunder über eine Verfassungsreform ab, die die Macht von Präsident Pierre Nkurunziza ausbaut und verlängert. Er darf nach Ablauf seiner aktuellen Amtszeit 2020 für noch zwei siebenjährige Mandate kandidieren, also bis 2034 regieren, und seine Befugnisse werden gestärkt. Wesentliche Aspekte des Arusha-Friedensabkommens aus dem Jahr 2000, das einen Bürgerkrieg mit 300.000 Toten zwischen der damaligen Tutsi-geführten Armee und Hutu-Rebellen beendete und Hutu-Rebellenführer Nkurunziza an die Macht brachte, werden aufgegeben, so die Verpflichtung, mehrere Parteien in die Regierung aufzunehmen. Die Opposition sagt, damit untergräbt Nkurunziza die Säulen des Friedensordnung Burundis.

Mbonimpa – ein Interview mit Folgen: Auszüge aus dem hier veröffentlichten Interview, geführt am 19. April, wurden am 28. April im französischen BBC-Programm „BBC Afrique“ ausgestrahlt. Burundis Regierung erklärte dazu, „eine mit Haftbefehl gesuchte Person“ habe „hetzerische Erklärungen getätigt, die die Burunder zum Hass und zur Subversion aufrufen“, und hat am 4. Mai BBC für sechs Monate verboten, ebenso den US-Sender Voice of America. Da trifft vor allem die beliebten lokalen Programme der beiden Sender in der burundischen Kirundi-Sprache. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hat das Radioverbot kritisiert.