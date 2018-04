Nach Giftgasangriff in Syrien

Militärische Antwort möglich

Der Weltsicherheitsrat blieb sich über eine Reaktion auf den Giftgasangriff in Douma uneinig. Aus der US-Regierung heißt es, ein Vergeltungsschlag sei bald denkbar.

NEW YORK ap | Die USA, Frankreich und Großbritannien haben ausführlich über eine militärische Antwort auf den mutmaßlich von der syrischen Regierung begangenen Giftgasangriff nahe Damaskus beraten. Möglicherweise werde es bereits zum Ende dieser Woche zu einem Vergeltungsschlag kommen, hieß es am Dienstag aus US-Regierungskreisen. Um in der Krise präsent zu sein, sagte Präsident Donald Trump seine Teilnahme am Gipfeltreffen der Organisation Amerikanischer Staaten ab. Im Weltsicherheitsrat landeten alle Bemühungen indes in einer politischen Sackgasse.

Aus dem Umfeld der US-Regierung hieß es zunächst, weder Washington noch London oder Paris hätten bereits eine bindende Entscheidung zum Vorgehen in Syrien gefällt. Am Samstagabend war es in der Stadt Duma zu einem mutmaßlichen Giftgasangriff mit mindestens 40 Toten gekommen. Bilder von Kindern mit Schaum vor dem Mund sorgten weltweit für Entsetzen.

Im Weltsicherheitsrat scheiterten am Dienstag drei Resolutionsentwürfe, die Reaktionen auf den Vorfall eingeleitet hätten. Gegen einen Entwurf aus den USA legte Russland Veto ein. Dieser sah vor, ein neues Gremium zur Untersuchung von Chemiewaffenangriffen ins Leben zu rufen. Für die rivalisierende russische Resolution kamen nicht genügend Stimmen zusammen. Demnach hätte der Sicherheitsrat das Recht bekommen, die Erkenntnisse des Gremiums „gründlich zu prüfen“ – dies hätte Russland beispielsweise eine Vetomöglichkeit eingeräumt.

Im dritten Resolutionsentwurf am späten Dienstagabend, ebenfalls von Moskau eingebracht, wurde schließlich eine Untersuchung durch die Organisation für das Verbot chemischer Waffen begrüßt. Aber auch dieser kam nicht durch den Weltsicherheitsrat. Ein „Nein“ der Briten erklärte die britische UN-Botschafterin Karen Pierce unter anderem damit, dass ein OPCW-Ermittlerteam bereits auf dem Weg nach Syrien sei. Zudem habe Russlands Vorschlag keinen Vorstoß für eine neue Expertengruppe enthalten.

Militäroperation als Botschaft

Der russische Botschafter Wassili Nebensja äußerte angesichts der gescheiterten Resolutionen Bedauern. Er rief die USA und Großbritannien auf, von einem Militärschlag gegen Syrien abzusehen. Die Vereinigten Staaten versuchten, die internationale Gemeinschaft in die Irre zu führen und brächten diese „einen Schritt näher in Richtung Konfrontation“.

Die US-Botschafterin Nikki Haley dagegen sagte, ihr Land sei Russland weit entgegengekommen. Aber der erste russische Resolutionsentwurf hätte bedeutet, dass Moskau die Ermittler hätte aussuchen und die Ergebnisse der Untersuchung beurteilen dürfen.

Nach der Blockade im Weltsicherheitsrat zeigte sich auch Schwedens Botschafter Olof Skoog enttäuscht. Er hoffe, dies werde nicht als das Ende verstanden, Fakten zu ermitteln und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Eine gemeinsame Militäroperation, möglicherweise mit Führung Frankreichs statt der Vereinigten Staaten, könnte eine Botschaft der internationalen Einheit für das Verbot chemischer Waffen aussenden. Der französische Präsident Emmanuel Macron benötigt keine Erlaubnis des Parlaments für einen möglichen Militärschlag. Seit 2014 kämpft das Land an der Seite der USA in Syrien gegen die Terrormiliz Islamischer Staat.

Aus den Reihen der US-Regierung hieß es zudem, die Verbündeten würden eine Reaktion erwägen, die über den Angriff eines syrischen Luftwaffenstützpunktes im vergangenen Jahr hinausgeht. Im April 2017 war es einen Tag lang zum Angriff auf die Basis Al Schairat gekommen – ebenfalls ein Vergeltungsschlag für einen mutmaßlich von Präsident Baschar al-Assad angeordneten Giftgasangriff. Macron sagte, ein möglicher weiterer Einsatz werde auf Chemiewaffenlager zielen.

Unterdessen gab die Organisation für das Verbot chemischer Waffen bekannt, in Kürze eine Mission nach Duma senden zu wollen, um den Vorfall zu überprüfen. Das hätten die syrische Regierung und deren Unterstützer Russland beantragt. Ob dies Einfluss auf einen möglichen Vergeltungsschlag haben könnte, war zunächst unklar.