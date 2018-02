Nach Journalisten-Mord in der Slowakei

Tod vor Veröffentlichung

Nach dem Mord an dem slowakischen Journalisten Ján Kuciák und seiner Freundin kursieren Gerüchte über Mafia-Verwicklungen.

PRAG taz | Ein Land ist in Schock: Hunderte Slowaken trotzten am Montag der bitteren Kälte, um in Bratislava, Źilina und anderen Städten, im Gedenken an den Journalisten Ján Kuciák und seine Freundin Martina Kušnírová. Das junge Paar war am Sonntagabend tot in seinem Haus an der slowakisch-ungarischen Grenze aufgefunden worden. Ein Auftragskiller, so der slowakische Polizeipräsident Tibor Gašpar hatte die beiden mit je einem Schuss hingerichtet.

Die Slowaken zünden Kerzen an, weil sie sich einig sind: Hier wurde eine rote Linie überschritten. Viele können sich noch gut an die 1990er Jahre erinnern. Damals ging das Regime des postkommunistischen Potentaten Vladimír Mečiar nicht gerade zimperlich mit seinen Kritikern und Gegnern um.

Mečiars Aktionen hatten dabei zum Teil geradezu bananenrepublikanische Qualitäten: die Entführung des Sohnes des damaligen Präsidenten Michal Kovač durch den slowakischen Geheimdienst zum Beispiel. Einer der Agenten, die damals in diesen Fall involviert waren, wurde ein Jahr später mitten in Bratislava durch eine Autobombe in die Luft gejagt. Selbst damals, zu einer Zeit, als Bedrohungen gegen Journalisten fast an der Tagesordnung waren, war es nie zu so einem schrecklichen Mord gekommen.

In der Slowakei will und kann niemand glauben, dass dieser jüngste Doppelmord hausgemacht sein soll. Umso mehr, seitdem sich der kanadische Journalist Tom Nicholson gemeldet hat, der lange und intensiv mit Kuciák zusammengearbeitet hatte. Nicholson galt Kuciák als großes Vorbild des investigativen Journalismus im Land, weil er mit der sogenannten Akte Gorilla den wohl größten Korruptionsskandal der neueren slowakischen Geschichte aufgedeckt hat.

Zusammen mit Kuciák war Nicholson, der über nach 20 Jahren in der Slowakei momentan wieder in Kanada lebt, an einer neuen Geschichte dran: Laut ihren Recherchen bestehen konkrete Verdachtsmomente, dass die kalabrische Ndrangheta in der Ostslowakei EU-Fördermittel missbraucht. Pikant, dass die Assistentin von Ministerpräsident Róbert Fico, ein Ex-Model, das schon länger unternehmerische Kontakte zu einem italienischen Geschäftsmann pflegen soll, ins Visier Kuciaks gekommen war.

Professionell und kaltblütig

„Wie jeder Journalist weiß, kommt der gefährlichste Teil des Jobs immer kurz vor der Veröffentlichung, wenn der Betroffene weiß, dass man an ihm arbeitet und ein kurzes Zeitfenster hat, um zu verhindern, namentlich angeklagt zu werden“, schreibt Nicholson in einem Stück für das Internetmagazin publico. „Niemand weiß momentan, ob solche Berechnungen wirklich hinter Jans und Martinas Mord stehen. Aber das organisierte Verbrechen in der Slowakei hat noch keine Journalisten getötet, nicht einmal in den schlimmen alten Tagen. Die italienische Mafia hat allerdings noch nie ein solches Gewissen gezeigt.“

Nicholsons Mafia-Theorie mag sich für Unbeteiligte anhören wie der Plot aus dem letzten Ludwigshafen-Tatort. Doch selbst die größten Zweifler wurden am Dienstagvormittag stutzig, als das Finanzamt der ostslowakischen Metropole Košice (Kaschau) ausbrannte. Genau dort waren die italienischen Firmen registriert, deren Machenschaften Kuciák recherchiert hatte.

Die Mafia-Theorie erscheint vielen zudem allein deswegen wahrscheinlich, weil die Morde mit ausgesprochener Professionalität und Kaltblütigkeit ausgeführt worden waren: Kuciáks junges Leben beendete ein Schuss ins Herz. Das seiner Freundin Martina ein Kopfschuss.

Die slowakische Regierung hat inzwischen eine Belohnung von einer Million Euro ausgesetzt für Tipps, die zur Ergreifung des oder der Täter führen werden. Seitdem die Mafia-Theorie bekannt ist, glaubt aber kaum noch jemand, dass es dazu je kommen wird. Aber momentan denkt niemand wirklich an Rache oder Rechenschaft. Zwei junge Leben wurden ausgelöscht, ein Journalist für seine Arbeit gerichtet. Trauer und Schock sitzen noch tief.