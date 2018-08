Nach Todesfall am Rande des Stadtfests

Aggressive Stimmung in Chemnitz

Nach einem Tötungsdelikt nahmen 2500 Personen an einer rechten Kundgebung in Chemnitz teil. Die Polizei spricht von einer zunehmend aggressiven Atmosphäre.

CHEMNITZ/DRESDEN afp/dpa/epd/taz | Nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen am Rande des Chemnitzer Stadtfestes demonstrierten am Montagabend in Chemnitz sowohl rechte als auch linke Gruppen. An einer rechten Demonstration nahmen bis zu 2500 Personen teil, ungefähr 1000 Personen aus dem linken Spektrum fanden sich zu Gegenprotesten ein.

„Die Stimmung in Teilen der Versammlung ist zunehmend aggressiv. Unsere Kollegen mussten daher ihre Schutzhelme aufsetzen. Wir bitten an dieser Stelle nochmals darum friedlich und besonnen zu handeln“, teilte die Polizei am Montagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

Die Demonstranten der beiden Lager würden strikt getrennt sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP. Am späteren Abend berichtete die Polizei von einer angespannten Lage und von einzelnen Würfen von Gegenständen aus der und auf die Versammlung. Sie zog Wasserwerfer hinzu und hielt den Demonstrationszug zwischenzeitlich an. Mehrere Menschen hätten Verletzungen erlitten und mussten behandelt werden.

„Es ist jetzt Bürgerpflicht, sich dem rechten Mob entgegenzustellen. Nie wieder darf es in Deutschland passieren, dass Menschen nur wegen ihrer Herkunft angegriffen“, sagte der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, in einem Statement. „Wir müssen diesem Mob Einhalt gebieten – jetzt! Bevor es zu spät ist“, äußerte sich Schuster weiter.

Generalstaatsanwaltschaft übernimmt Ermittlungen

Die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden hat währendessen die Ermittlungen wegen der Auseinandersetzungen in der Nacht auf Sonntag übernommen. Das teilte die Behörde am Montagabend mit. Bei dem Vorfall war am Wochenende ein 35 Jahre alter Deutscher getötet worden, zwei weitere Männer erlitten schwere Verletzungen. Am Montag erging Haftbefehl gegen einen 23-jährigen Syrer und einen 22 Jahre alten Mann aus dem Irak. Ihnen wird Totschlag vorgeworfen. Das Opfer hatte mehrere Messerstiche erlitten. Danach kam es zu ausländerfeindlichen Übergriffen von Rechtsextremen in Chemnitz.

„Wir wollen die Ermittlungen konzentriert und beschleunigt führen, damit die mutmaßlichen Täter schnellstmöglich vor Gericht gestellt werden können“, sagte Generalstaatsanwalt Hans Strobl. Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) verlangte eine zügige Aufklärung. „Aber mit der gleichen Entschlossenheit werden wir die Ermittlungen wegen der anschließenden Ausschreitungen vorantreiben.“ Es sei richtig, dass Strobl die Ermittlungen übernommen habe.

Über den Tathergang des Tötungsdelikts und seine Hintergründe gab eine Pressekonferenz von Sachsens Innenminister Roland Woller (CDU) und Polozeidirektorim Sonja Penzel am Montsgnachmittag keinerlei Auskunft. Die Chemnitzer Polizeichefin informierte lediglich darüber, dass bei spontanen rechten Demonstration am Sonntag 50 gewaltbereite Rechtsextreme beobachtet wurden. In drei konkreten Fällen habe es wegen tätlicher Übergriffe Anzeigen gegeben. Innenminister Wöller beklagte eine „neue Dimension der Eskalation“ und stellte sich hinter die Polizeibeamten.