Nach dem Anschlag in Manchester

„Wir trauern heute, wir sind stark“

Vor allem Jugendliche waren beim Grande-Konzert, auf das ein Terroranschlag verübt wurde. Der britische Wahlkampf wird vorerst ausgesetzt.

LONDON taz/afp | Im Zuge der Ermittlungen zum Anschlag von Manchester hat die britische Polizei einen 23-Jährigen festgenommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der junge Mann in einem südlichen Viertel der Stadt in Gewahrsam genommen. Bei dem Selbstmordattentat waren in der Nacht 22 Menschen getötet und fast 60 weitere verletzt worden. Premierministerin Theresa May sprach von „einem herzlosen Terroranschlag“.

Die britische Innenministerin Amber Rudd spricht von einem brutalen Anschlag, der die britische Gesellschaft auseinanderreißen wolle – doch die Menschen stattdessen verbinde. Manchesters Bürgermeister Andy Burnham fügt hinzu: „Wir trauern heute, aber wir sind stark. Wir machen so gut wir können weiter mit dem normalen Geschäftsalltag in unserer großen Stadt.“

Das Selbstmordattentat wurde unmittelbar nach dem Konzert des US-Teenpopstars Ariana Grande in der Manchester Arena verübt, die Halle war ausverkauft, sie fasst rund 21.000 Menschen. Unter den Verletzten und Toten sollen Kinder und Teenager sein.

Laut Polizei sprengte sich der Mann in der Vorhalle der Arena in die Luft, inmitten der eben die Halle verlassenden Menge. Dort, wo es T-Shirts, Poster und Getränke gibt – und eben noch vor den Sicherheitskontrollen am Einlass, wo die Rucksäcke der Besucher durchsucht werden. Der Sprengsatz, heißt es, sei ein improvisiertes Gebilde, gespickt mit Schrauben und Metallteilen gewesen. Dies sah man auch an Wunden der Verletzten.

Noch ist unklar, wer hinter dem Attentat steckt und ob der Attentäter allein oder im Auftrag von anderen handelte. Zunächst gibt es keine offizielle Erklärung irgendeiner Gruppe, obwohl verschiedene kleinere extreme Gruppen das Attentat in den Online-Netzwerken feiern. Genau vor vier Jahren wurde in Woolwich der Soldat Lee Rigby auf der Straße von zwei Attentätern niedergemetzelt.

Große Solidarität in Manchester

Laut Berichten war die Solidarität unter den Menschen nach dem Attentat bemerkenswert. Das nahe stehende Holiday Inn verwandelte sich in eine Jugendherberge, Polizei und Notdienste richteten ein Notzentrum im nahe stehenden Fußballstadion ein. Man sei auf solche Vorfälle dank regelmäßiger Übungen vorbereitet, hieß es.

Großbritannien, ein Land im Wahlkampf, hat diesen am Dienstag vorerst ausgesetzt. Es ist das erste Mal, dass ein Wahlkampf wegen eines Terrorakts unterbrochen wurde. May und ihr Kabinett kamen am Dienstagmittag zu einem Treffen des Sonderkommandos Kobra zusammen.

Die Polizei riet zu erhöhter Wachsamkeit, einen Grund zur Panik gebe es aber nicht. Londons Bürgermeister Sadiq Khan prüft allerdings bereits die Sicherheitsmaßnahmen, sowohl in Manchester als auch in London wurde das Polizeiaufgebot sichtbar erhöht.

Manchester hatte zuletzt in den Jahren 1992 und 1996 Anschläge erlebt, damals von der IRA. Die Bombenattentate von 1996 ereigneten sich nur einen Steinwurf von der Arena in Corporation Street. Die Attacke vom Montagabend in der Arena ist die schwerste seit den Londoner Attentaten vom 7. Juli 2005, bei denen 56 Menschen ihr Leben verloren. Viele fühlen sich hier nun auch an den islamistischen Anschlag auf den Pariser Klub Bataclan im November 2015 erinnert, bei dem mehrere Täter bei einem Konzert in die Menge feuerten. In Manchester allerdings agierte nur ein Attenäter.