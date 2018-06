20.000 Fans haben die Toten Hosen am Donnerstag beim ersten ihrer beiden Konzerte in Berlin gefeiert. Mehr als zwei Stunden spielte die Band auf ihrer "Laune der Natur"-Tour in der Berliner Waldbühne. Besonders die bekannten Songs wie "Hier kommt Alex", "Tage wie dieser", "Verschwende deine Zeit" und "Sascha" ließen die Besucher mitsingen und tanzen. Sänger Campino, 36 Jahre nach der Gründung der Band inzwischen auch schon 55 Jahre alt, tobte über die Bühne und begeisterte die Fans, die zu einem großen Teil zu seiner Generation gehörten.

Zwischendurch gab es immer wieder Anspielungen auf den jüngsten nächtlichen Freibadbesuch der Band nach ihrem Konzert in Dresden. Die Toten Hosen hatten ein Foto mit Campino in Badehose und zwei Begleiterinnen selbst getwittert. Später baten sie um Vergebung und wollen dem Bad 5.000 Euro spenden. "Wir haben erst letzte Woche in Dresden erfahren, die schönsten Dinge kann man sich mit Geld nicht kaufen", rief Campino mit Blick auf den Einbruch in das Schwimmbad.

Zeitweise ließen die Toten Hosen ein Streichquartett mitspielen und einen der Musiker auch Iggy Pops "Passenge" singen. Campino erinnerte sich an frühere Berliner Erlebnisse. "Immer wenn ich hier nach Zehlendorf komme...ist das überhaupt noch Zehlendorf?", meinte er. Prompt kamen Pfiffe, weil die Waldbühne in Charlottenburg liegt. "Egal, ich komme aus Düsseldorf, für mich ist das alles gleich", erwiderte er. "Meine Großeltern wohnten in Zehlendorf und ich war immer immer als Kind im Schlachtensee schwimmen."

Zum Abschluss trug Campino dann ein Trikot von Fortuna Düsseldorf, dem seit ewigen Zeiten erklärten Lieblingsverein der Band. Passend dazu regnete es Konfetti – in rot und weiß, den Vereinsfarben. Das zweite, für Freitagabend geplante Konzert wurde wegen einer Erkrankung abgesagt. (dpa)