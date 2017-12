Nur Männer beim Holtzbrinck-Preis

Der „Quoten“-Mann

Gabor Steingart will, dass nicht nur Männer den Preis für Wirtschaftspublizistik gewinnen. So ein Versprechen hat er schon einmal nicht eingehalten.

Wenn man sich nicht ärgern müsste, könnte man fast über dieses Foto lachen. So seltsam aus der Zeit gefallen sieht es aus: 16 Männer in 16 Anzügen. Wobei die Anzüge nicht das Problem sind. Auf dem Familienfoto des Georg von Holtzbrinck Preises für Wirtschaftspublizistik 2017 sind die Preisträger und Redner des Abends allesamt Männer.

Wenn es nach Gabor Steingart geht, Herausgeber des Handelsblatts und Mitglied der Jury, war es das letzte Männerjahr für diesen Preis. Because it's 2017. Auf Twitter sorgte das Foto mit den werten Herren für reichlich Unmut und Spott. Steingart antwortete prompt und schrieb: „Wird es nochmal passieren? In meinem Beisein nie wieder. Ehrenwort!“

Gabor Steingart (55) hat den Großteil seines beruflichen Lebens beim Spiegel verbracht. Unter Chefredakteur Stefan Aust stieg er bald zu dessen “Kronprinz“ auf. Er leitete das Wirtschaftsressort, später das Berlin-Büro. Und eigentlich wollte er 2007 an die Spitze der mächtigen Mitarbeiter KG gewählt werden. Seit 1974 sind die Mitarbeiter*innen des Magazins mit 50,5 Prozent Hauptgesellschafterin des Spiegels. Die KG beruft unter anderem die Chefredaktion und entscheidet über den Redaktionsetat. Sie ist das wichtigste Gremium des Hauses. Doch Steingart verlor die Wahl um einen Platz in der Geschäftsführung der KG krachend. Wunden leckend ging er als Korrespondent nach Washington D.C..

100 Prozent Männer als Gewinner unseres Journalistenpreises ist 100 Prozent falsch. Wird es nochmal passieren? In meinem Beisein nie wieder. Ehrenwort! Ich kann zwar nicht die Welt verändern, aber mich. #gvhpreis #Handelsblatt @joyia_consult @anna_handschuh @Inku_Lux @herrfranken pic.twitter.com/Ib6lVVRKBq — Gabor Steingart (@gaborsteingart) 30. November 2017

Als die Mitarbeiter KG 2008 nicht ihn, sondern Georg Mascolo und Mathias Müller von Blumencron in die Chefredaktion berief, wurde Steingart zwei Jahre später eben Chef vom Handelsblatt.

Mehr Frauen! Ach, ja?

Beim Handelsblatt verkündete er 2011: Es soll eine Frauenquote geben. 30 Prozent Frauen in Führungspositionen wollte er und unterstützte vollmundig die Forderung vom Verein ProQuote. 2014 bekam er dafür von eben jenem den „Betenden Gartenzwerg“ verliehen – ein Negativpreis. Denn auf die großen Worte folgten keine Taten. Nur die Ernennung von Miriam Meckel als Chefin der Wirtschaftswoche fiel positiv auf. Steingart ist seit 2013 Geschäftsführer der Handelsblatt Verlagsgruppe, zu der die Wirtschaftswoche gehört. Doch nur einer von 16 leitenden Posten in der Handelsblatt-Redaktion ist mit einer Frau besetzt.

Er wolle diesen Preis nur einmal entgegennehmen, sagte Steingart 2014 und gelobte Besserung. Doch beim Handelsblatt hat sich nichts verändert. Und auch Miriam Meckels Nachfolger ist ein Mann. Man kann sich also über das Versprechen von Gabor Steingart freuen, aber es ist nicht ganz klar, wie viel man auf sein Ehrenwort geben kann.