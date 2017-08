Pakistanische Dschihad-Zeitschrift

„Lernt, zu Hause Granaten zu basteln“

Die pakistanischen Taliban bringen ein Magazin heraus, um Frauen zu mobilisieren. Kann da mehr drin stehen als patriarchale Terror-Propaganda?

„Steht auf, Töchter der heiligen Eva, die Zeit für das Märtyrertum ist da“, heißt die Überschrift eines der Artikel in der Frauenzeitschrift „Sunnat E Khola“, die seit kurzem von der pakistanischen Taliban herausgegeben wird. Nachdem die Presseagentur AFP am 1. August von der Veröffentlichung berichtete, haben wir uns auf die Suche gemacht – und die erste Ausgabe gefunden.

Warum ist der Dschihad der einzig richtige Weg und die Aufgabe eines jeden Gläubigen? Wieso muss unbedingt das Gesetz Allahs durchgesetzt werden? Wie kann die Ungerechtigkeit von der Erde gewischt werden? Die zentralen Fragen der Artikel in der Zeitschrift bieten einen tieferen Blick in die Welt der Dschihadist*innen.

Der Kapitalismus wird zum Erzfeind erklärt, und die nicht-islamischen Systeme werden als „Sklaverei der Ungerechtigkeit“ bezeichnet, von der die Menschheit befreit werden muss. Das soll nur dadurch erfolgen können, dass die Menschheit zurückkehrt zu Unterwerfung unter ihren Schöpfer: „Dieses kapitalistische System der Anhänger des Teufels ruht darauf, dass die Reichen noch reicher, und die Armen noch ärmer werden. Es gibt keine Regeln, keine Moral.“

Die Frauenzeitschrift „Sunnat E Khola“ bedient sich reichlich bei Opfer- und Heldenrhetorik: Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass „Gläubige“ nur aufgrund ihres Glaubens ermordet, gefoltert und vergewaltigt werden, daher sollen Kämpfer*innen durch das Märtyrertum einen besonderen Status erhalten, weil sie sich für den Kampf gegen die Ungerechtigkeit opfern würden.

Der Mensch soll dem Wort Allahs gehorchen, dass der Dschihad Gottesdienst sei. Außerdem wird daran erinnert, dass Menschen die Gottesdienste, die ihnen schwer fallen gerne ignorieren: „Können wir Allah den Gottesdienst unserer Wahl anbieten? Wir sind seine Sklaven und tun, was uns gesagt wird.“ Mit allen Mitteln der Propaganda wird versucht den Leserinnen Mut zu machen, sich den Taliban anzuschließen.

„Der erste Märtyrer des Islam war eine Frau“

In den Beiträgen findet die hohe Position und die bedeutende Rolle der Frau im Islam häufig Erwähnung mit Hinweisen auf die wichtigen Frauen in der Geschichte Islams, zum Beispiel auf Asiya. Asiya ist die Frau des Pharaos, der zur Zeit von Moses Ägypten regiert hat. Sie stellt sich gegen ihn für „den einen“ Gott, an den sie geglaubt hat.

Der Status einer Taliban-Kämpferin wird mit dem von Asiya gleichgestellt. So wird betont, dass Frauen weiterhin eine zentrale Rolle bei der Ausbreitung Islams spielen sollten: „Der erste Märtyrer des Islam war eine Frau. Der erste Mensch, der den Islam annahm, war eine Frau. Der erste Mensch, der Mohammed in seinem Kampf unterstützt hat, war eine Frau. Also lernt, zu Hause Granaten zu basteln, und Schusswaffen zu bedienen.“

Im Bericht über die Geschlechtergleichheit des Weltwirtschaftsforums (2016) liegt Pakistan auf dem vorletzten Platz von 144 Ländern. Die feministische Bewegung in Pakistan ist nicht besonders stark. Der Feminismus wird als westliches Konstrukt betrachtet. Der Islam habe Frauen nicht ohne Grund weniger Rechte gegeben, aber dafür auch weniger Verantwortung. Die Frauen sollten nicht nach mehr verlangen. Allerdings gibt es auch islamische Feministinnen, die darauf hinweisen, dass der Islam den Frauen denselben Status gibt wie Männern, und dass die Gewalt gegen Frauen im Islam keinen Platz habe.

In Pakistan spielen die Taliban nicht eine derart zentrale Rolle wie in Afghanistan, jedoch sind viele Menschen, insbesondere Kinder, durch von ihnen verübte Anschläge wie dem auf die Peschawar-Schule 2014 traumatisiert. Bei dem Peschawar-Massaker kamen knapp 150 Menschen ums Leben, davon 130 Kinder.

Frauen überzeugen und so ihre Kinder

Bina Shah, eine Schriftstellerin aus Karachi erklärt das Ziel der Taliban mit einer Frauenzeitschrift wie folgt: „Wahrscheinlich glauben sie, dass sie über die Frauen besser in pakistanische Familien eindringen können. Diese würden dann ihre Kinder so erziehen, dass sie sich mit der Ideologie der Taliban sympathisierten.“ Aber kämpfen denn viele Frauen in ihren Fronten? Laut Bina Shah sei das schwer festzustellen, viele könnten es aber nicht sein.

Auch ein Gespräch mit einer der drei Ehefrauen des Taliban-Anführers Mulla Fazlullah Kurasani findet sich in der Zeitschrift. Ihr Name wird nicht genannt, im Gespräch geht es nicht um sie, sondern ausschließlich um ihren Mann oder um ihren Vater. Shah glaubt, dass die Terrormiliz so ihr Weltbild zu vermitteln versucht: „Frauen können Männern nicht gleichgestellt werden, in diesem patriarchalen System sind ihre Rechte begrenzt.

Um das alles in eine religiöse Hülle zu packen, nutzen sie den Islam und dessen Terminologie aus, um auch konservative pakistanische Frauen anzusprechen. Eine prominente Frau nicht bei ihren Namen zu nennen, gehört aber nicht zur islamischen Kultur, weil die viel Wert auf die persönliche Identität legt. Das gehört eher zu der afghanischen Stammeskultur.“

Das Frauenmagazin der pakistanischen Taliban besteht aus sechs Beiträgen auf 43 Seiten, die Gewalt legitimieren und nichts in Frage stellen, die Unsicherheit und Perspektivlosigkeit der Leserinnen auszunutzen, um sie von einem mörderischen Dogma zu überzeugen.