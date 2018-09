Palästinenser-Vertretung in Washington

Schließung sorgt für harsche Reaktion

Präsident Trump will das Verbindungsbüro der Palästinenser in Washington dichtmachen. Die Führung in Ramallah gibt sich kämpferisch.

JERUSALEM taz | Die palästinensische Führung will sich von US-Präsident Donald Trump nicht einschüchtern lassen. „Die palästinensischen Rechte stehen weder zum Verkauf noch zu Verhandlungen“, reagierte Hussam Somlot, Chef des palästinensischen Verbindungsbüros in Washington, auf die Ankündigung der USA, die Vertretung schließen zu lassen. „Wenn wir zwischen unserem Verhältnis zur Trump-Regierung und unseren legitimen Rechten wählen müssen, entscheiden wir uns für das letztere.“

Das US-Außenministerium hatte am Montag die Entscheidung zur Schließung der diplomatischen Vertretung kundgetan. Grund sei die Verweigerung der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), erneute Friedensverhandlungen mit Israel aufzunehmen, sowie der Plan der palästinensischen Führung, Israel vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) wegen Kriegsverbrechen anzuklagen.

Die Maßnahme des US-Außenministeriums kommt wenig überraschend. Schon im November letzten Jahres signalisierte das Weiße Haus die baldige Schließung des PLO-Verbindungsbüros. Einen Monat später stieß Trump die Palästinenser erneut vor den Kopf, als er Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannte – ein unilateraler Schritt, der den UN-Teilungsbeschluss von 1947 genauso ignoriert wie die von Israel und der PLO unterzeichnete Osloer Prinzipienerklärung. Für Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hatten sich die USA damit als neutraler Vermittler im Friedensprozess disqualifiziert.

Die PLO legte fortan die Beziehungen zu den USA auf Eis. Trump setzte seine eindeutig pro-israelische Politik dennoch fort, ließ im Mai das diplomatische Corps offiziell von Tel Aviv nach Jerusalem umziehen und bestrafte die Palästinenser, die sich „dem Frieden verweigerten“ mit der Streichung der US-Beiträge an das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) und jüngst mit der Kürzung der Zahlungen an Krankenhäuser in Ostjerusalem um 20 Millionen Dollar.

Begrenzte Möglichkeiten der PLO

Der diplomatische Schlagabtausch spitzt sich immer weiter zu. Keine der beiden Seiten will nachgeben. Jetzt erst recht, denkt sich PLO-Generalsekretär Saeb Erikat und kündigt an, den IStGH erneut zu einer „sofortigen Untersuchung israelischer Kriegsverbrechen“ anzuspornen. Auch Präsident Abbas ließ über seinen Sprecher Nabil Abu Rudeineh ausrichten, dass die Palästinenser ungeachtet der US-amerikanischen Maßnahmen an ihrer Haltung hinsichtlich Jerusalems oder der Rechte des palästinensischen Volkes festhalten wollten, die „wichtiger sind als die Beziehungen zu den USA“.

Die Möglichkeiten der PLO auf ihrem Weg zur Eigenstaatlichkeit sind allerdings begrenzt. Vorläufig hält Abbas, entgegen deutlicher Stimmen aus den eigenen Reihen, an der Gewaltlosigkeit fest. Eine Aufkündigung des Osloer Abkommens, allen voran der Sicherheitskooperation mit Israels Armee im Westjordanland, wäre ein Schritt, der Israel massiv unter Druck setzen würde. Was Abbas jedoch zögern lässt, ist die Bedrohung der Hamas sowie das Risiko, internationale Zuwendungen für die Palästinensische Autonomiebehörde einzubüßen.

International erreicht die Palästinenser zivile Solidarität von der Boykottbewegung BDS, die aktuell versucht, Israels Ausrichtung des ESC (Eurovision Song Contest) zu verhindern. Auf politischer Ebene erleben die Palästinenser zwar noch immer sporadische Rückendeckung, wie jüngst mit dem Appell von Bundesaußenminister Heiko Maas an die EU-Mitglieder, Gelder an die UNRWA zu zahlen, um die Ausfälle auszugleichen, nachdem die USA ihre Beiträge gestrichen hatten. Auch verurteilt die EU regelmäßig die Baupolitik Israels im Westjordanland und die Evakuierung von Palästinensern aus ihren Häusern. Aber es bleibt in der Regel bei Lippenbekenntnissen. Die PLO setzt mit dem angestrebten Verfahren vor dem IStGH auf konkrete Schritte gegen Israel und hofft auf die Verurteilung von Militärs und politischen Entscheidungsträgern.