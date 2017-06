Krim und Völkerrecht: Die Linkspartei verurteilt die Besetzung der Krim – lieber nicht. Eine Verurteilung „der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland“ und des Krieges in der Ostukraine schaffte es ebenso wenig ins Programm wie eine ausdrückliche Verurteilung von Menschenrechtsverletzungen in Russland und China. Beide Anträge des Reformerflügels lehnten die Delegierten ab. Wie das zum Image der Friedenspartei passen soll, gehört zu den Rätseln der Linkspartei.

Kirchenkampf: Mal so, mal so: Die Linkspartei bekennt sich doch zur Kirche. Nachdem die Hälfte der Delegierten am Samstagabend beim Bier saß, stimmte die andere Hälfte dafür, im Wahlkampf zu fordern, Staatsverträge mit den Kirchen zu kündigen. Am nächsten Morgen wurde der Antrag noch einmal abgestimmt und das Ergebnis revidiert. Mit den Kirchen ist man nicht gern über Kreuz. Auch nicht als Linke. (taz)