Nach dem Flugzeugabsturz der Boeing 737 Max 8 in Äthiopien wird der deutsche Luftraum für Maschinen des Flugzeugstyps gesperrt. Das sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) dem Sender ntv am Dienstag. In Deutschland starten und landen keine Maschinen dieses Typs. Nach Australien und einigen asiatischen Staaten hatte zuvor Großbritannien als erstes europäisches Land ein Startverbot verhängt. Die europäische Luftfahrt-Behörde EASA untersagte den Betrieb der Flugzeugtypen Boeing MAX 8 und MAX 9 für Europa. Auch der weltgrößte Reisekonzern Tui stoppte alle Flüge mit dem Flugzeugtyp. Tui hat bei seinen Airlines in Großbritannien und den Benelux-Ländern insgesamt 15 Maschinen im Einsatz. Die deutsche Tochter Tuifly soll ihre erste 737 Max erst in einigen Wochen bekommen. (dpa/rtr)