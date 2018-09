Polizeibilanz zu Demos in Chemnitz

25 Straftaten und neun Verletzte

Bei den Demonstrationen in Chemnitz zeigte die Polizei am Samstag starke Präsenz. Die vorläufige Bilanz: Mindestens neun Verletzte und 25 Straftaten.

CHEMNITZ epd/dpa/rtr | Bei den Demonstrationen unterschiedlicher politischer Lager in Chemnitz sind am Samstag neun Menschen verletzt worden. Wie die Polizei nach Abschluss des Einsatzes in der Nacht zum Sonntag weiter mitteilte, wurde zudem abseits des Demonstrationsgeschehens ein 20-jähriger Afghane von vier vermummten Personen angegriffen und leicht verletzt. Es werde geprüft, ob es sich bei den Tätern möglicherweise um frühere Versammlungsteilnehmer gehandelt hat.

Weitere Details zu den Verletzten nannte die Polizei nicht. Bei den Straftaten handelte es sich den Angaben zufolge um Sachbeschädigungen, Körperverletzungen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Nach Angaben der Chemnitzer Stadtverwaltung nahmen an der Kundgebung „Herz statt Hetze“ gegen Rechts knapp 4.000 Menschen teil. Bei der rechtspopulistischen Demonstrationen und Kundgebungen von AfD und „Pro Chemnitz“ seien 4.500 Teilnehmer verzeichnet worden. Das gesamte Demonstrationsgeschehen habe sich bis etwa 20.45 Uhr aufgelöst. Die Polizei sprach in ihrer ersten Einsatzbilanz sogar von insgesamt 9.500 Teilnehmern.

Rangeleien mit der Polizei lieferten sich auch Teilnehmer aus einer Gruppe von 300 Personen, die versucht hatten, zu einer Versammlung der AfD vorzudringen, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Beamten sicherten wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs die Personalien der Betroffenen.

Eine Anzeige betrifft einen mutmaßlichen Angriff auf ein Kamerateam des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR). Ein Mitarbeiter wurde demnach beim Filmen in einer Privatwohnung angegriffen und verletzt, wie auch der Sender in Leipzig bestätigte. Die Polizei bat weitere Journalisten, die eventuell in ihrer Arbeit behindert wurden, sich zu melden.

Weitere Kundgebungen am Sonntag

Für Sonntag sind weitere Kundgebungen angekündigt. So ist für 15 Uhr auf dem Chemnitzer Neumarkt eine Versammlung unter dem Motto „Chemnitzer Bürger setzen ein demokratisches Zeichen gegen Gewalt und Fremdenhass“ geplant. Angemeldet sind dazu laut Versammlungsbehörde 500 Teilnehmer. Außerdem lädt die evangelische Kirche ab 16 Uhr zu einer Kundgebung auf den Neumarkt ein.

Vor einer Woche war am Rande des Stadtfestes in der Innenstadt ein Deutsch-Kubaner erstochen worden. Zwei mutmaßliche Täter, ein 22-jähriger Iraker und ein 23-jähriger Syrer, sitzen in Untersuchungshaft. Der Vorfall löste zum Teil gewaltsame Demonstrationen aus dem rechten Spektrum aus.

Die Ermittlungen in Chemnitz müssen laut Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) aufklären, inwieweit rechtsextreme Netzwerke hinter den Demonstrationen und ausländerfeindlichen Ausschreitungen stecken. „Wir dulden nicht, dass Rechtsradikale unsere Gesellschaft unterwandern“, sagte die SPD-Politikerin der „Bild am Sonntag“. Der Generalbundesanwalt beobachte die Ereignisse in Chemnitz sehr genau und tausche sich mit den sächsischen Behörden eng aus. „Es geht darum herauszufinden, welche Organisationen hinter der Mobilisierung rechter Gewalttäter stecken.“