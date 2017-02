Pressefreiheit in der Türkei

Staatsanwalt trifft Deniz Yücel

Der in Istanbul festgenommene Journalist wird vom Staatsanwalt angehört. Bis Dienstag muss über Freilassung oder Untersuchungshaft entschieden sein.

BERLIN/ISTANBUl epd/dpa/taz | Nach fast zwei Wochen in Polizeigewahrsam ist der Welt-Korrespondent Deniz Yücel am Montagvormittag in Istanbul zur Staatsanwaltschaft gebracht worden. Dort soll der 43-Jährige nun in Kürze vernommen werden, berichtet die taz-Redakteurin Doris Akrap, die zusammen mit Beobachtern der Welt vor Ort in Istanbul weilt.

Im Laufe des Tages könnte Yücel entweder auf freien Fuß gesetzt werden, oder die Staatsanwaltschaft stellt einen Antrag auf Untersuchungshaft. Ein Haftrichter würde dann nach einer Anhörung über den Antrag entscheiden.

Wie lange die Vernehmung dauern wird und wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, sei offen, so Akrap. Deniz Yücel sei in seine rblauen Lederjacke gegen Mittag von mehreren Polizisten vor das Büro des Staatsanwaltes geführt worden. Dort habe er zunächst mit seinem Anwalt reden dürfen.

Die Stimmung vor Ort sei entspannt, so Akrap. Yücels Haar und Bart seien nach der zweiwöchigen Haft mittlerweile sehr lang, er sehe mittlerweile tatsächlich aus wie Karl Marx. Yücel hatte in einem in der Welt veröffentlichten Haftprotokoll berichtet, dass Mitinhaftierte ihn so nennen würde.

Nach Angaben der Polizei wird gegen Yücel wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation, Terrorpropaganda und Datenmissbrauchs ermittelt. Hintergrund der Vorwürfe ist offenbar Yücels Berichterstattung über E-Mails des türkischen Energieministers Berat Albayrak, einem Schwiegersohn von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan.

Die Mails, in denen es unter anderem um manipulierte Twitter-Accounts und die staatliche Kontrolle über die Medien ging, waren von dem linksgerichteten türkischen Hackerkollektiv „Redhack“ veröffentlicht worden.

Unter dem Ausnahmezustand in der Türkei können Verdächtige bis zu 14 Tage in Gewahrsam gehalten werden. Demnach muss Yücel spätestens Dienstag einem Haftrichter vorgeführt oder freigelassen werden.

Dündar hofft auf Feilassung

Der regierungskritische türkische Journalist Can Dündar hat die Festsetzung Yücels scharf kritisiert. „Die Regierung will keine ausländischen Beobachter mehr im Land dulden, weil diese noch mehr Möglichkeiten haben, über die Ungerechtigkeit zu berichten, als die einheimischen Journalisten“, sagte der frühere Chefredakteur der türkischen Zeitung Cumhuriyet und Gründer der deutsch-türkischen Internetplattform Özgürüz den Ruhr Nachrichten.

Dündar äußerte die Hoffnung, dass Yücel am Dienstag freigelassen werde. „Deniz Yücel ist ein mutiger Korrespondent, der die wichtigen Fragen stellt. Jetzt wird er den Preis zahlen müssen. Es gibt keine Rechtsstaatlichkeit mehr in der Türkei, deswegen wird die Regierung über seinen Fall entscheiden“, sagte er. Er erwarte, dass Yücel, der die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, aus der Türkei ausgewiesen werde.