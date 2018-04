Razzia in mehreren Bundesländern

Verdacht auf Rechtsterrorismus

Die Wohnungen von mehreren Verdächtigen sind durchsucht worden. Sie planten offenbar ein rechtsextremes Siedlungsprojekt.

BERLIN taz | „Liebe Kameraden und Kameradinnen“, beginnt der letzte Beitrag auf der Facebook-Seite Nordadler – Die „Träger des Nordlichts“, erst vor zwei Tagen veröffentlicht. Stolz berichtet „euer Team Nordadler“ darin von der Gründung eines „Autarkie und Oppositionsprojekt Nord-Thüringen“ dessen Ziel es sei, eine „echte auf völkischem Bewusstsein Basierende Gemeinschaft Germanischem Glaubens, Atamanen oder Nationalsozialisten“ zu gründen – offenbar ein rechtsextremes Siedlungsprojekt. Die zugehörigen Fotos zeigen den „Letzten Freiwilligen Arbeitsdienst“, bei dem das Haus gesäubert und im Garten ein Gemüseacker angelegt worden sein soll.

Mit dem Projekt, so es denn wirklich existiert, dürfte jetzt erst mal Schluss sein: Die Bundesanwaltschaft hat am Morgen die Wohnungen von vier mutmaßlichen Angehörigen der Gruppe „Nordadler“ in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen sowie einer weiteren Person in Thüringen durchsuchen lassen. Der Verdacht: Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung und damit ein Verstoß gegen den Paragrafen 129a des Strafgesetzbuchs. Nach taz-Informationen sind die Maßnahmen noch nicht vollständig abgeschlossen, Festnahmen gab es aber bislang keine. Dem SWR zufolge ergaben die Durchsuchungen keine Anhaltspunkte dafür, dass die Gruppe bereits konkrete Straftaten geplant habe.

Grundlage der Durchsuchungen war ein richterlicher Beschluss des Bundesgerichtshofes. Die Verdächtigen eine ihre „nationalsozialistische Gesinnung“, spätestens Anfang 2017 sollen sie sich zu einer rechtsterroristischen Vereinigung mit dem Namen „Nordadler“ zusammengeschlossen haben.

Diese habe „dem Nationalsozialismus in Deutschland zum Wiedererstarken“ verhelfen wollen, so die Bundesanwaltschaft. Zu diesem Ziel hätten die Beschuldigten versucht, „Waffen, Munition sowie Materialien zum Bau von Brand- und Sprengvorrichtungen zu beschaffen.“ Ob sie damit bereits erfolgreich waren, sollten die Durchsuchungen zeigen, an denen die Spezialeinsatzkommandos der betroffenen Länder beteiligt gewesen seien. Die weiteren Ermittlungen habe das Landeskriminalamt Niedersachsen übernommen.

Dass es sich bei der fraglichen Gruppe um die gleiche handelt, die unter dem Namen Nordadler die Facebookseite sowie eine Website betreibt, ist bislang nicht bestätigt. Es gibt dafür aber deutliche Anhaltspunkte: Im Impressum der Website ist eine Adresse in Kaltenburg-Lindau im Landkreis Northeim in Niedersachsen angegeben. Dort soll nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa eine der Durchsuchungen stattgefunden haben. Sie habe sich gegen den Bekannten eines Mannes gerichtet, der bereits wegen der Vorbereitung eines Sprengstoffanschlags verurteilt worden sei.

Auf den bei Facebook veröffentlichten Fotos gibt es Anhaltspunkte, dass sie in und um Bad Sachsa, im südlichen Niedersachsen an der Grenze zu Thüringen, aufgenommen worden sind. Als Sitz der Organisation ist hier außerdem Finsterwalde im südlichen Brandenburg angegeben.

Durch Aktionen aufgefallen war die Gruppe bislang nicht. Auf ihrer Facebook-Seite ruft sie unter anderem dazu auf, die AfD zu wählen und wirbt für die der Identitären Bewegung nahestehenden Seite Reconquistanet.com.