Rund 300 Demonstranten haben nach Angaben der Polizei am Dienstag vor der türkischen Botschaft in Berlin die Freilassung des in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel gefordert. Zuvor fuhren Unterstützer im Autokorso durch Berlin. Die Polizei zählte rund 100 Autos und 21 Fahrräder. In Hamburg waren rund 60 Autos unterwegs. Die Initiative #FreeDeniz hatte am Dienstag in rund zehn Städten zu Autokorsos aufgerufen. (dpa)