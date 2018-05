In diesen Tagen werden in bayerischen Amtsstuben Kreuze aufgehängt. Damit sind längst nicht alle im Freistaat einverstanden. Für die taz am wochenende vom 25./26. Mai haben wir uns deshalb auf eine kleine Reise in die bayrische Volksseele begeben. Außerdem: Ein Gespräch mit Rapper Malik über seinen alten Freund Denis Cuspert. Und: Der Versuch, ein wenig Licht in die Affäre über die Bremer Bamf-Außenstelle zu bringen. Am Kiosk, eKiosk oder gleich im praktischen Wochenendabo.