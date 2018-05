Die Frau: Alice Agneskirchner (51) ist Dokumentarfilmregisseurin. Sie stammt aus Bayern und studierte Film in Babelsberg. Seit 1992 hat sie bei mehr als 20 Dokumentarfilmen und Dokumentationen Regie geführt.

Der Film: „Auf der Jagd: Wem gehört die Natur?“ läuft am Mittwoch in 153 Kinos quer durch Deutschland an, am Donnerstag folgt der reguläre Kinostart. Die Doku nähert sich der Jagd aus unterschiedlichen Perspektiven und lässt u. a. Jäger, Förster, Wildbiologen, Tierschützer und Bauern zu Wort kommen.