"Sehr unfreundlicher Chef, miese Pizza. Pizzateig war zum größten Teil noch roh, ließ ca. 2/3 davon auf dem Teller liegen. Auf dem Teller meiner Frau das Gleiche. Auch viele andere Gästen aßen nur etwa die Hälfte ihrer Pizzen." (Pizzeria in Wilhelmshaven)

"Achtung Vogelkacke/Furz. Vögel kacken und furzen auf das Essen. Das ist nicht mehr normal. Die fliegen einfach vorbei und kacken/furzen auf mein Essen. Essen war aber okay." (Burgerladen in Berlin)

"Don’t waste your money. It was really, really bad. We had the pig knuckle. We have had it in the past in Munich, but this didn’t even come close." (Wirtshaus in Köln)

"Ewige Schlange für labbriges Gemüse-Schawarma. Keine Ahnung, was die Leute dort hintreibt. Eine kleine Bude an einer großen und stickenden Straße …" (Kult-Döner in Berlin)