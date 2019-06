Roberta Bailey: geboren 1950 in Pasadena/Kalifornien. Als Teenagerin sah sie 1964 die Beatles auf ihrer ersten US-Tournee in San Francisco, wo sie später auch an der San Francisco State University studierte. Von 1971 bis 74 lebte sie in London.Seither in New York.

Ausstellung: "Unseen Photos, Untold Stories and the Answers to all Questions", Ramones Museum Berlin, bis 23. Juni 2019