Print's not dead! Aber online ist auch ziemlich lebendig. Und wie lesen Sie so? In der taz am wochenende vom 22./23. September beschäftigen wir uns auf acht Seiten mit der Zeitung der Zukunft. Außerdem: Ein Gespräch mit Igor Levit, einer der besten Jungpianisten der Welt, über Zivilcourage, Twittern und die Sehnsucht der Klassikwelt nach dem Früher. Und: Düstere Einblicke vom Weltkongress der Abtreibungsgegner. Ab Samstag am Kiosk, im eKiosk, im praktischen Wochenendabo und bei Facebook und Twitter.