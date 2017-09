In Sachsen-Anhalt holt die AfD 19,6 Prozent der Stimmen und wird nach der CDU (30,3) zweitstärkste Kraft. Aber: Noch vor anderthalb Jahren war die AfD bei der Landtagswahl auf 24,3 Prozent gekommen.

Die CDU als stärkste Partei sichert sich wie schon 2013 alle neun Direktmandate des Bundeslandes. Die Linke (17,8), die SPD (15,2), FDP (7,8) und Grüne (3,7) folgen auf den weiteren Plätzen. Die Wahlbeteiligung lag mit 68,1 Prozent um sechs Prozent höher als 2013.

AfD-Hochburgen bleiben – wie bei der Landtagswahl 2016 – dort die Regionen Anhalt, Mansfeld, Bitterfeld und Dessau-Wittenberg. Am stärksten schnitt die Partei im Wahlkreis 73 (Burgenlandkreis und in Teilen des Saalekreises) ab: Hier rückt die AfD mit 24,6 Prozent dicht an die CDU (29,9) heran. In einzelnen Gemeinden wurde die AfD sogar stärkste Partei, so u. a. in Merseburg, Zeitz, Kretzschau, Eisleben.

Einen kleinen Lichtblick bot die Unistadt Halle. Dort verfehlte zwar SPD-Kandidat Karamba Diaby zwar die Mehrheit. Doch der Mann, 1961 im Senegal geboren, kam mit 21,3 Prozent auf einen respektablen zweiten Platz – besser schnitt für die SPD nur deren Landeschef Burkhard Lischka in Magdeburg (21,7) ab. Gleichwohl: Diaby zieht per Ausgleichsmandat zum zweiten Mal in den Bundestag ein.