Seenotrettung im Mittelmeer

Die Strafe Salvinis

Sie retteten Menschen in Seenot. Nun droht Mitgliedern der „Iuventa“-Crew eine Anklage aus Italien wegen „Beihilfe zur illegalen Einreise“.

BERLIN/BRECIA/ROM taz | Noch könnte alles an ihr vorbeiziehen, wer weiß, und Kathrin Schmidt könnte ihr altes Leben zurückbekommen. Sehr wahrscheinlich ist das nicht. Und so sitzt Schmidt, 35, blonde Locken, Daunenweste, an einem Nachmittag im April mit einer Gruppe von AktivstInnen im Berliner Kulturzentrum Mehringhof.

Sogar ein Reporter der New York Times ist dabei und schreibt mit, während die Runde darüber nachdenkt, was sie tun kann, wenn die Staatsanwaltschaft in Sizilien Schmidt tatsächlich, wie signalisiert, wegen „Beihilfe zur illegalen Einreise“ anklagt.

Bis zu 20 Jahren Haft sind dafür als Strafmaß vorgesehen, dazu drohen bis zu 15.000 Euro Geldbuße pro nach Italien gebrachte Person. Insgesamt haben die AktivistInnen auf der „Iuventa“ etwas mehr als 14.000 Menschen aus dem Wasser geholt. Sechzehnmal ist sie dafür ausgelaufen. Bei sieben dieser Missionen war Schmidt an Bord.

Als der im brandenburgischen Teltow ansässige Seenotrettungsverein Jugend Rettet 2015 gegründet wurde, gingen einige der AktivstInnen noch zur Schule. Sie sammelten über 150.000 Euro und kauften die „Iuventa“. 200 Freiwillige fuhren im Laufe der Zeit als Crew mit. Zehn von ihnen droht nun Gefängnis.

Mindestens vier Anwälte dürften nötig sein, um sie zu vertreten, bis zu 200.000 Euro wird das kosten. Dazu kommt womöglich noch einmal so viel für Gutachten, Unterbringung von Zeugen, Spesen für Fachleute. Jeden Tag, sagt Schmidt, sei sie nun mit der Vorbereitung beschäftigt: Akten lesen, mit Anwälten sprechen, Geld sammeln. „Wir machen nichts anderes.“

Schmidt stammt aus Berlin, hat dort Ergotherapie gelernt. 2009 zog sie nach Neuseeland und arbeitete dort im psychia­tri­schen Krisendienst. Als sich die Situation in Europa 2015 zuspitzte, ging sie als Sanitäterin nach Nordsyrien, half Flüchtlingen auf der Balkanroute, später in Griechenland, dort auch als Seenotretterin. Im August 2016 stieß sie zur „Iuventa“.

Im Verdacht der Begünstigung „illegaler Einwanderung“

Es war die dritte Mission des Schiffs. Schmidt hatte mehr Erfahrung als die meisten anderen, wurde Teamleiterin, später kümmerte sie sich um die Crews und das „De-Briefing“, das Besprechen der oft belastenden Einsätze.

Denn oft hätten die Helfer eben nicht mehr helfen können, sagt sie. Die „Iuventa“, ein ehemaliger Fischkutter, kann nur wenige Menschen transportieren. Normalerweise verteilte die Crew an den Unglücksstellen Rettungsinseln. In Ausnahmefällen nahm sie auch Menschen an Bord, bis größere Schiffe kamen, um die Geretteten an Land zu bringen. Doch manchmal kamen nicht genug Schiffe für alle. „Wenn man Menschen in die Augen sieht und nichts für sie tun kann – das wird uns für immer begleiten“, sagt Schmidt.

Alle Einsätze seien von der italienischen Rettungsleitstelle MRCC in Rom koordiniert worden. „Es gab keine Rettung ohne deren Autorisierung.“ Am 1. August 2017 beorderte das MRCC die „Iuventa“ nach Lampedusa, angeblich um gerettete Syrer, die ihnen die italienische Küstenwache übergeben hatte, zu der Insel zu bringen.

Am Morgen des 2. August beginnt die Polizei, die 15-köpfige, überwiegend aus Deutschen bestehende Crew zu verhören, und durchsucht das Schiff. Am Nachmittag wird es dann beschlagnahmt – eine „präventive Maßnahme“, so die Staatsanwaltschaft in Trapani. Die Besatzung stehe im Verdacht der Begünstigung „illegaler Einwanderung“ – dennoch bleibt sie auf freiem Fuß.

Bei einer Pressekonferenz legt die Staatsanwaltschaft Bilder vor, die Fotografen der Agentur Reuters bei zwei „Iuventa“-Einsätzen aufgenommen hatten. Zu sehen ist, wie ein ­Beiboot ein leeres Flüchtlingsboot schleppt.

Die Staatsanwaltschaft behauptet, das Boot sei in libysche Gewässer zurückgebracht worden, damit die Schlepper es wieder benutzen könnten. Wissenschaftler der Londoner Goldsmith Uni­versity weisen später anhand des Bildmaterials nach, dass das Boot tatsächlich in Richtung Norden, also weg von der libyschen Küste, geschleppt wurde.

Auf anderen Bildern ist zu sehen, wie zwei Männer in einem Holzboot den Motor eines Flüchtlingsboots abbauen und mitnehmen. Die „Iuventa“ war dabei vor Ort. Die Polizei schlussfolgert, deren Besatzung habe damit die Aktivitäten von Schleppern zugelassen.

Schließlich zitiert die ­Polizei gegenüber italienischen ­Medien aus Abhörprotokollen, ein Besatzungsmitglied der „Iuventa“ habe gesagt, Fotos von Schleusern würden nicht an Behörden übergeben. Die Staatsanwaltschaft schließt daraus, dass die Crew sich mit Schleppern abgesprochen und teils agiert habe, ohne dass die Migranten in Gefahr gewesen seien. „Sie wurden von den Schleusern eskortiert und unweit der libyschen Küste der Besatzung der ‚Iuvent‘“ übergeben“, sagt Staatsanwalt Am­brogio Cartosio.

Mehrere Jahrzehnte Haft drohen

Schon seit September 2016 hatte die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen die „Iuventa“-Crew aufgenommen. Dass es nicht nur gegen „unbekannt“, sondern gegen sie ging, erfuhr Schmidt aber erst im Juli 2018. Sie war gerade auf einem Festival, ein anderes Crewmitglied kam mit einer Flasche Schnaps. Der Anwalt von Jugend Rettet hatte einen Brief aus Trapani bekommen.

Darin stand, dass gegen zehn von ihnen ermittelt werde, und zwar wegen Beihilfe zur illegalen Einreise. „Mir war überhaupt nicht klar, was das bedeutet,“ sagt Schmidt. Erst nach und nach begriff sie, dass sie für Jahrzehnte ins Gefängnis kommen könnte.

Die Polizei zitiert gegenüber den Medien aus Abhör-protokollen

Eine Weile hatten die Seenotretter viel öffentliche Unterstützung in Italien. Doch die zerbröselte zwischen Ende 2016 und Mitte 2017. Es war die Zeit, in der der Staatsanwalt Carmelo Zuccaro aus Catania mit „Arbeitshypothesen“, wie er es nannte, an die Öffentlichkeit ging. Es war die Zeit, als in Italien der Unmut darüber, von der EU im Stich gelassen zu werden, immer weiter wuchs. „Einige“ NGOs könnten von Schleppern finanziert worden sein, behauptete Zuccaro bei einer Anhörung im italienischen Senat.

Politiker griffen dies auf. „Der NGO-Wahnsinn muss beendet werden“, sagte der damalige österreichische Außenminister Sebastian Kurz. Viele würden sich zu „Partnern der Schlepper machen“. Der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sagte, die Italiener „untersuchen Vorwürfe gegen NGOs: zum Beispiel, dass Schiffe ihre Transponder regelwidrig abstellen und so ihre Position verschleiern“.

Zudem habe er Informationen aus Italien, wonach Schiffe in libysche Gewässer fahren und vor dem Strand einen Scheinwerfer einschalten, um Schleusern ein Ziel vorzugeben.

Die NGOs wiesen dies kategorisch zurück. Beweise gab es nie, auch Staatsanwalt Zuccaro hatte keine. Anklage erhob er deshalb nie. Für die öffentliche Meinung spielte das keine Rolle. Die Anschuldigungen blieben hängen, bis heute.

Katrin Schmidt glaubt, dass die italienische Justiz mit einer Anklage ein Exempel statuieren will Foto: solidarity at sea

Anfang Mai 2017 wurde das Schiff zum ersten Mal von den Behörden nach Lampedusa beordert und dort inspiziert. Dabei haben die Behörden laut den Ermittlungsakten das Schiff verwanzt.

Schmidt treibt um, dass manche der aufgezeichneten Gespräche falsch verstanden werden könnten. Es habe ein „ziemliches Level an Sarkasmus gegeben, um mit den Situationen zurechtzukommen“, sagt sie. Auf dem Schiff habe es nie eine bezahlte Stelle gegeben, die Aktivisten hätten teils ihren Jahresurlaub für den Einsatz genommen. „Und in den Zeitungen stand, dass wir uns ’ne goldene Nase verdienen.“ Darüber hätten sie sich lustig gemacht.

„Wir konnten gar nicht fassen, dass man so ein Bild davon haben kann. Wir haben das durch den Kakao gezogen.“ Wenn ein Tag besonders lang war, seien auf der Brücke Sätze gefallen wie: „Da wird sich unser Bankkonto freuen, nach den 15 Booten heute.“ Schwarzer Humor, sagt Schmidt.

Die Order für ihre Einsätze sei stets von der römischen Rettungsleitstelle MRCC gekommen. Die habe sie angewiesen, zu Unglücksstellen zu fahren. Diese Anweisungen wurden über ein Satellitenfax übermittelt. „Wieder ein Schlepperfax“, hätten sie dann gewitzelt, weil ihnen zu Unrecht unterstellt worden sei, deren verlängerter Arm zu sein. „Das wird nun wohl auf dem Schreibtisch des Staatsanwalts landen,“ fürchtet Schmidt. Und womöglich an die Medien durchgestochen.

Die anfängliche öffentliche Unterstützung in Italien ist zerbröselt

Außer auf Abhörprotokolle stützen sich die Ermittlungen auf Zeugen: Sicherheitsleute der „Vos Hestia“, eines Rettungsschiffs der NGO Save the Children. Sie waren für die private italienische Sicherheitsfirma IMI Security Service am 5. September 2016 auf die „Vos Hestia“ gekommen. Angeheuert hat sie der niederländische Reeder. Das Team bestand aus Cristian Ricci, Chef von IMI und ein früherer Offizier der italienischen Küstenwache, sowie den drei Ex-PolizistInnen Pietro Gallo, Lucio Montanino und Floriana Ballestra.

Ihr Auftrag war es, die Sicherheit an Bord der „Vos Hestia“ zu gewährleisten und zugleich bei den Rettungseinsätzen mit anzupacken. Doch schnell erteilt sich das Team offenbar aus eigenen Stücken einen ganz anderen Auftrag: den, über das in ihren Augen dubiose Wirken der NGOs vor der libyschen Küste zu ermitteln.

NGOs brechen Gesetze

In jenen Monaten haben die humanitären Retter*innen alle Hände voll zu tun. 2016 erreichten über 180.000 Menschen Italien über das Meer. Viele von ihnen werden von den damals 13 NGO-Schiffen aus dem Wasser geholt.

Schon Mitte September 2016 glauben die IMI-Leute, sie hätten Belege dafür, dass die NGOs dabei Gesetze brechen. In ihren Fokus gerät vor allem die „Iuventa“, die bei Einsätzen immer wieder Seite an Seite mit der „Vos Hestia“ operiert.

Drei Wochen nach ihrem Einsatzbeginn schicken die Sicherheitsleute Gallo und Ballestra ein Dokument an den italienischen Auslandsgeheimdienst AISE. Darin beschuldigen sie die „Iuventa“-Crew der Komplizenschaft mit den Schleppern: „Es scheint, dass das Schiff „Iuventa“ ein fester Bezugspunkt für die Schleuser ist, die von Libyen aus mit Kähnen voller Migranten in See stechen“, schreiben sie.

Nur einen Tag später kontaktieren sie Assistenten des Lega-Chefs und damaligen Oppositionspolitikers Matteo Salvini. Ihn füttern sie mit den gleichen Informationen. Ob sie Geld verlangten, ist ungeklärt.

Allzu viel geben ihre Beobachtungen allerdings nicht her. In den Infos an Salvini und den Geheimdienst schreibt IMI-Chef Ricci, er habe gesehen, dass sich die „Iuventa“ der libyschen Küste bis auf 13 Seemeilen genähert habe. Die Hoheitsgewässer allerdings umfassen nur 12 Seemeilen. Gallo will Flüchtlinge gesehen haben, die nach ihrer Rettung Joints geraucht haben, andere hätten ihre Messer behalten dürfen.

Salvini findet die Infos dennoch so interessant, dass er Ballestra persönlich trifft, wie Gallo später in Interviews sagt. Die IMI-Leute ermitteln weiter. Sie versuchen Gespräche an Bord aufzuzeichnen. Ballestra fordert Gallo im Oktober per SMS auf, den NGO-Aktivisten Auskünfte zu entlocken. Gallo erklärt heute, „Salvini oder die Lega“ hätte den Nachforschungsauftrag gegeben.

Keine Kontakte zu Schleppern beobachtet

Folgenlos bleibt das Wirken der IMI-Truppe nicht. Die Staatsanwaltschaft von Trapani beginnt gegen die „Iuventa“-Crew zu ermitteln. Im Februar 2017 telefoniert Gallo mit seinem Chef Ricci. Italienische Zeitungen veröffentlichen später Zitate aus dem Protokoll. Gallo erklärt Ricci, dass die Ermittler wissen wollen, ob die Akti­vis­t*in­nen „direkte Kontakte haben, was sie dabei verdienen, das muss rauskommen und dass sie von großen internationalen Mächten finanziert werden“.

Es kommt aber nichts heraus. Die Retter reden weder über direkte Kontakte zu den Schleusern, noch sprechen sie von Zuwendungen durch finstere Mächte. Heute sagt Gallo in Interviews, er habe auch keine Kontakte zu Schleppern beobachtet.