Singvogel in Kultur und Wissenschaft

Berlin, Hauptstadt der Nachtigallen

In London kommt die Meistersängerin kaum noch vor, in Berlin boomt der Bestand. Sie fesselt die Aufmerksamkeit in Kunst, Forschung und Öffentlichkeit.

Inmitten der Frühlingsnacht dringt der Gesang der Nachtigall durchs Gebüsch. Laut schmetternde, leise klagende und wehmütig schluchzende Sequenzen wechseln einander ab, dazwischen sind wirkungsvolle Pausen gesetzt.

Im Schatten der Dunkelheit klingt der Gesang, als führe er ein Eigenleben und wolle sich tief ins Unbewusste bohren. Bekommt man die versteckt lebende Nachtigall ausnahmsweise zu Gesicht, wirkt ihr feines, aber unscheinbar bräunliches Gefieder im Kontrast zu ihrer manischen Musikalität wie ein beinahe anrüchiges Understatement. Singt sie so schön, um ihr langweiliges Äußeres zu kompensieren?

Obwohl viele Menschen den Gesang der Nachtigall nicht erkennen, hat jeder schon mal von ihr und ihren Fähigkeiten gehört. Er hat ganze Scharen von Künstlern – Shakespeare, Keats, Wilde, Storm, Eichendorff, die Brüder Grimm, Brahms, Grieg, Beethoven, Chopin – beeindruckt und Spuren in ihren Werken hinterlassen. Der englische Romantiker Shelley sagt: „Ein Dichter ist eine Nachtigall, die in der Dunkelheit singt, um ihre eigene Einsamkeit durch süße Töne aufzuheitern“.

Dabei ist die Sache ornithologisch betrachtet recht profan. Die männliche Nachtigall singt lockend nachts, weil das die Hauptaktivitätsphase der Weibchen ist und tagsüber, um sein Revier zu verteidigen. Trotzdem gibt der kleine Vogel eine prächtige Projektionsfläche für die Fantasien und Sehnsüchte seines Menschenpublikums ab. Ihr Gesang galt früher als schmerzlindernd und sollte Sterbenden einen sanften Tod ermöglichen. In Vorderasien kursieren Geschichten, in denen verliebte Nachtigallen verzweifelt göttliche Rosen bezirzen. Nicht wenige Menschen empfinden beim Nachtigallen-Gesang tatsächlich Trauer und Glück zugleich.

Nachtigallen schätzen das wilde Berlin

Ähnlich romantisch-paradox mag es anmuten, dass das Tier ausgerechnet Berlin liebt. “In keiner anderen Metropole gibt es eine größere Dichte an Nachtigallen“, sagt die Ornithologin Silke Voigt-Heucke. “Hier brüten jedes Jahr mindestens 1500 Paare, die Population ist stabil, wenn nicht sogar wachsend.“

Das Tier Die Nachtigall (Luscinia megarhynchos) ist ein etwa sperlingsgroßer Singvogel. Ihr Name verweist auf den typischen, vor allem nachts zu hörenden Gesang der Männchen. Die Nachtigall ist ein Zugvogel, der im tropischen Afrika überwintert und jeden Frühling in seine asiatischen und europäischen Brutgebiete fliegt. Da die Art am Boden nistet, benötigt sie zum Schutz liegen gebliebenes Laub und dichte Vegetation. Der nächtliche Balz- und der tagsüber erklingende Reviergesang verstummt nach einigen Wochen wieder, bevor es im August schon wieder zurück gen Süden geht. In Deutschland wird der Bestand auf rund 100.000 Brutpaare geschätzt. Wo geeignete Auwälder oder auch städtische Grünflächen existieren, ist die Nachtigall nicht selten.

Zum einen sind die klimatischen Bedingungen in Berlin perfekt – die Nachtigall fühlt sich im milden Tiefland wohl und hat dort die besten Bruterfolge, wo es weder zu trocken noch zu feucht ist. Zum anderen hinterlassen die mageren Budgets der Grünflächenämter verwilderte Flächen, ungepflegte Parkanlagen, und überwucherte S-Bahntrassen. Das bietet der Nachtigall Raum zum Balzen, Brüten und Futtersuchen.

Erstaunlich ist, dass sie sich von heulenden Autobahnen, wummernden S-Bahnen und dem anderen Stadtlärm nicht einschüchtern lässt. Man kann sogar den Eindruck bekommen, dass sie das Großstadtgetöse eher als lustvolle Herausforderung betrachtet und dadurch angestachelt wird, noch lauter und kunstvoller zu singen. Das ist aber schon wieder eine eher poetische Theorie, ohne wissenschaftliche Grundlage.

Darwin-Nachfahrin initiiert „Forschungfall Nachtigall“

Das könnte sich ändern, denn Berlin hat auch Tradition als Hauptstadt der Nachtigallenforschung. Seit letztem Jahr läuft am Naturkundemuseum das Projekt “Forschungsfall Nachtigall“, deren Leiterin Silke Voigt-Heucke ist. Initiiert wurde es maßgeblich von Sarah Darwin, Künsterlin, Biologin und Ururenkelin von Charles Darwin. Als sie vor ein paar Jahren aus England in die deutsche Hauptstadt zog, war sie überrascht vom nächtlichen Gesangsgewitter im Berliner Unterholz. In Großbritannien ist der Bestand der dort ohnehin selteneren Nachtigall seit den 70ern um über 90 Prozent zurückgegangen – sicher auch, weil die englischen Parks zu gut gepflegt sind.

Das nahm die Umweltbewegung Extinction Rebellion als Anlass für eine Protestaktion in London. Am 29. April ließen hunderte Aktivist*innen auf dem Berkeley Square per konzertierter Smartphone-Technik künstlichen Nachtigallgesang erklingen, um auf das Artensterben aufmerksam zu machen. Dazu musizierten sie – an einem Ort, der während des 2. Weltkriegs durch das Lied „A nightingale sang in Berkeley Square“ bekannt wurde. Derweil ist sich die britische Ornithologie-Szene einig, dass es dort schon seit mindestens 150 Jahren keine Nachtigallen mehr gibt. Entweder entspringt der Liedtext reiner Fiktion oder beruht auf einer Verwechslung mit dem Rotkehlchen, das aufgrund der Laternenbeleuchtung manchmal auch nachts singt.

Nachdem Sarah Darwin die Berliner Nachtigallen in ihrem Kiez entdeckt hatte, begann sie deren Reviere zu kartieren. Wenig später entstand die Idee, interessierte Bürger*innen mit Hilfe der Smartphone-App “Naturblick“ am Forschungsprozess zu beteiligen. Um mehr über die Varianz des Gesanges zu erfahren und weitere Forschungsfragen zu beantworten, muss nämlich zuerst eine Art akustische Bestandsausnahme erfolgen.

In Berlin gestartet, wurde das vom BMBF geförderte Projekt dieses Jahr aufs gesamte Bundesgebiet ausgeweitet. Die Analyse der mit Angaben zu Ort und Zeit versehenen Gesangsaufnahmen hat bereits eine Bandbreite von über 2000 Strophenvarianten ergeben. Die neuen Daten dürften Rückschlüsse auf regionale “Dialekte“ erlauben, wie auch auf bevorzugte Habitate, den Einfluss von künstlichem Licht, Lärm und Bautätigkeiten, Langzeitentwicklungen der Populationsdichte und Wanderbewegungen. “Wenn wir die Umweltparameter besser verstehen, könnten wir einen Leitfaden zum Schutz der Nachtigall erstellen“, sagt Voigt-Heucke.

„Der Gesang klingt fast wie Techno“

Das Projekt beleuchtet neben biologischen auch kulturgeschichtliche Aspekte und bietet den Teilnehmer*innen die Möglichkeit, ganz persönliche Geschichten und Eindrücke zu teilen. Einige berichten vom alljährlichen Glücksmoment, Ende April die erste Nachtigall zu hören, andere assoziieren den Gesang mit Heimat, ihrer Kindheit, dem Anfang einer Liebe. Sascha P. schreibt: “Mit Hilfe der Naturblick-App zum ersten Mal bewusst eine Nachtigall gehört und identifiziert. Ich war bisher der Meinung, die Nachtigall singt melodiös oder irgendwie lieblich. Umso überraschter war ich, dass der wirkliche Gesang irgendwo zwischen Techno und dem Soundeffekt eines 90er-Jahre-Computerspiels liegt.“

Mitforschen Wer sich bei der Erforschung der Nachtigall beteiligen möchte, kann dies per Smartphone-App im Rahmen des Bürgerforschungsprojektes “Forschungsfall Nachtigall” des Berliner Museums für Naturkunde tun. In dessen Rahmen finden auch mehrere kostenlose Veranstaltungen statt, z.B. “Picknick und Poesie” am Freitag, den 10. Mai und einige nächtliche Exkursionen. Zudem wird der mit Nachtigallen kollaborierende Philosoph und Musiker David Rothenberg sein neues Buch und den Film „Nightingales in Berlin” vorstellen. Filmpremiere ist am Samstag, den 11. Mai, weitere Vorführungen und Lesungen folgen.

Ein Bürgerforscher aus Berlin-Steglitz berichtet: “In dem Baum vor meinem Schlafzimmerfenster lässt sich regelmäßig eine Nachtigall nieder und singt voller Inbrunst – leider jedoch schief…“ Tatsächlich singt jede Nachtigall ein bisschen anders. Im Schnitt hat ein Männchen 190 verschiedene Strophen drauf, und gibt davon stündlich bis zu 500 in immer neuen Kombinationen zum Besten. Warum aber betreiben die Männchen so viel Aufwand, um Weibchen zu beeindrucken? Sie singen in den Wochen nach ihrer strapaziösen Anreise aus Afrika fast ununterbrochen, bis zu 20 Stunden am Stück. Dabei bebt und zittert ihr ganzer Körper.

“Evolutionsbiologisch betrachtet, ist der Gesang der Nachtigall wie eine akustische Version des Pfauenrads“, sagt Sarah Darwin. “Diese Strategie hat Vorteile – je mehr Strophen ein Männchen drauf hat, desto attraktiver ist es für die Weibchen. Aber das bleibt auch nicht ohne Kosten“. So müssen die Jungen von Ihren Vätern den Gesang mühselig erlernen und dann regelmäßig “üben“.

Berlins Nachtigallen machen Hoffnung

Manchmal mischt sich dabei der US-amerikanische Philosoph und Jazz-Musiker David Rothenberg bewusst ein. Mit der Klarinette spazieren er und andere Musiker*innen jeden Frühling durch das nächtliche Berlin und musizieren, woraufhin die Nachtigallen antworten und es zum kollaborativen Zusammenspiel kommt. Rothenberg meint: “Der Umstand, dass ich das in Europas zweitgrößter Stadt machen kann, einer Metropole mit mehr als drei Millionen Einwohnern, gibt mir eine besondere Art von Hoffnung.“

Darwin und Voigt-Heucke sehen das ganz ähnlich – und hoffen wohl, wie die wachsende Nachtigallen-Community insgesamt, dass Berlin sich seine Wildnis bewahrt.