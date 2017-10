19,2 Prozent für die AfD – in keinem Wahlkreis Westdeutschlands war die Partei so stark wie im niederbayerischen Deggendorf, wo früher zwei Drittel der Menschen die CSU wählten. In der taz.am wochenende vom 30. September/1. Oktober lesen Sie, was los ist an Bayerns Stammtischen. Außerdem: Der Grünenpolitiker Robert Habeck regiert mit den Grünen in Schleswig-Holstein in einer Jamaika-Koalition. Im Interview spricht er über die Perspektiven der Regierungsbildung, seinen Freiheitsbegriff und Emmanuel Macron. Und: eine Reportage aus der afrikanischen Diktatur Eritrea, aus der jeden Monat 5.000 Menschen fliehen. Am Kiosk, eKiosk oder gleich im praktischen Wochenendabo.