Sprengstoffattacke auf Mannschaftsbus

„Gezielter Angriff auf BVB-Team“

Drei Sprengsätze detonieren nahe dem Teambus. Die Hintergründe sind noch unklar. Nach Medienberichten wird ein islamistischer Hintergrund geprüft.

KARLSRUHE/DORTMUND afp/dpa | Kurz vor dem Champions-League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem AS Monaco sind am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr drei Sprengsätze in der Nähe des Mannschaftsbusses des BVB explodiert, als dieser vom Hotel im Dortmunder Stadtteil Höchsten zum Stadion losfuhr. BVB-Innenverteidiger Marc Bartra wurde am rechten Handgelenk verletzt und musste operiert werden.

Die Dortmunder Polizei geht nach Angaben von Polizeipräsident Gregor Lange von einem gezielten Anschlag auf die Mannschaft des BVB aus. Inzwischen hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Weitere Informationen will sie am frühen Nachmittag bekanntgeben, wie die Behörde in Karlsruhe am Mittwoch mitteilte.

Die konkreten Hintergründe der Tat sind aber noch völlig unklar. Die Ermittler prüfen nach Angaben der Deutschen Presseagentur (dpa) einen islamistischen Hintergrund. Nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR, WDR sowie dpa wird in dem Bekennerschreiben, das am Dienstagabend in der Nähe des Tatortes gefunden wurde, auf den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt und den Einsatz deutscher Tornado-Kampfflugzeuge in Syrien Bezug genommen.

Beim dem Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus ist nach Polizeiangaben auch ein Polizist verletzt worden. Der Beamte habe bei den Detonationen ein Knalltrauma und einen Schock erlitten, teilte die Dortmunder Polizei am frühen Mittwochmorgen mit. Der Polizist sollte den Bus demnach mit einem Motorrad zum Stadion begleiten. Zum Zeitpunkt der Explosionen befand er sich vor dem Mannschaftsbus.

Die Ermittlungen der Polizei dauerten am Mittwochmorgen noch an. Ein weiterer verdächtiger Gegenstand, der in Tatortnähe gefunden worden sei, habe sich bei genauerer Untersuchung als „Unrat“ entpuppt, erklärte die Polizei. Bereits am Abend war in der Nähe des Tatorts ein Schreiben gefunden worden. Staatsanwältin Sandra Lücke machte aus ermittlungstaktischen Gründen aber zunächst keine Angaben zu dessen Inhalt.

Spiel auf Mittwochabend verschoben

In einem Gespräch mit der Bild-Zeitung sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke: „Der Verein ist ohnehin unfassbar geschlossen. Aber wir müssen die Mannschaft in einen spielfähigen Zustand versetzen. Das ist eine Herkulesaufgabe.“ Auf die Frage nach dem Zustand des an der Hand verletzten Bartra sagte Watzke: „Ich weiß auch nur, dass er gerade operiert wird und dass er erstmal nicht einsatzfähig sein wird.“

Watzke will gemeinsam mit Sportdirektor Michael Zorc am Morgen bei der Mannschaft sein. „Den Rest muss dann Thomas Tuchel lösen“, sagte Watzke. „Wir müssen schnell zur Normalität zurückkehren, dazu gibt es keine Alternative.“

Der BVB erhielt Solidaritätsbekundungen auch aus der Politik. „Meine Gedanken sind bei der Mannschaft“, wurde Bundesinnenminister Thomas de Maizière am Abend über den Twitter-Account seines Ministeriums zitiert.

Das Viertelfinal-Hinspiel gegen den AS Monaco wurde auf Mittwochabend (18.45 Uhr) verschoben. Die Dortmunder Polizei bereitet sich nach eigenen Angaben auf einen Großeinsatz vor.