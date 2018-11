Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen

Hubertus Knabe kehrt zurück

Der abgesetzte Direktor der Stasiopfer-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen ist wieder an seinem Arbeitsplatz. Der Stiftungsrat hatte ihn abberufen.

BERLIN epd | Der abgesetzte Direktor der Berliner Stasiopfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, ist am Montag trotz eines gegenteiligen Beschlusses des Stiftungsrates an seine Arbeitsstelle zurückgekehrt. Begrüßt mit Blumen von Sympathisanten und Vertretern von Opferverbänden ließ sich Knabe in der Gedenkstätte seinen Büroschlüssel aushändigen und kehrte nach zwei Monaten an seinen Schreibtisch zurück. Damit sei ein entsprechender Gerichtstitel vollstreckt worden, sagte Gedenkstättensprecher André Kockisch dem Evangelischen Pressedienst.

Das Landgericht Berlin hatte am Freitag per einstweiliger Verfügung entschieden, Knabe mit sofortiger Wirkung wieder als Gedenkstättendirektor einzusetzen und die Geschäfte der Stiftung nach Maßgabe der Gesetze vorläufig weiterführen zu lassen. Daraufhin hatte der Stiftungsrat der Gedenkstätte Knabe am Sonntagabend mit sofortiger Wirkung als Vorstand und Direktor der Gedenkstätte mit dem Verweis auf „diverse Rechtsverstöße“, Pflichtverletzungen und ein zerrüttetes Vertrauensverhältnis abberufen. Als Interims-Vorstand und -Direktor bestellte der Stiftungsrat den bisherigen stellvertretenden Vorstand und Verwaltungsleiter der Stiftung Zentral- und Landesbibliothek, Jörg Arndt.

Mit der Rückkehr Knabes gibt es damit seit Montag zwei Direktoren in der Gedenkstätte – „eine verzwackte Situation“, wie Gedenkstättensprecher Kockisch sagte. Bei einer kurzfristig am Montagvormittag einberufenen Mitarbeiterversammlung habe Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) als Vorsitzender des Stiftungsrates erklärt, er rechne in den nächsten Tagen mit einer weiteren Gerichtsentscheidung zu dem Fall. Auf Twitter erklärte Knabe, er freue sich, dass er sich ab Montag wieder seiner Lebensaufgabe widmen könne, „der Aufarbeitung des in der DDR begangenen Unrechts“.

Knabe war am 25. September im Zuge von Vorwürfen gegen den Vize-Gedenkstättendirektor Helmuth Frauendorfer vom Stiftungsrat der Gedenkstätte einstimmig von seinen Aufgaben entbunden worden. Frauendorfer soll Mitarbeiterinnen sexuell belästigt haben und hatte die Vorwürfe zum Teil eingeräumt. Er wurde beurlaubt. Der Stiftungsrat warf Knabe vor, nicht entschieden genug gegen die sexuelle Belästigung von Frauen durch seinen Vize vorgegangen zu sein und stellte ihn ebenfalls frei.

Knabe hat die Vorwürfe gegen ihn zurückgewiesen und erklärt, er habe in den 17 Jahren seiner Tätigkeit seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „immer fair und respektvoll behandelt“. Die Stasiopfer-Gedenkstätte wird vom Bund und dem Land Berlin gemeinsam finanziert.