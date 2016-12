Südkoreas Präsidentin abgesetzt

Der Fall der Park Geun Hye

Die Amtszeit der südkoreanischen Präsidentin ist von Vorwürfen und schwerer Kritik erschüttert worden. Gestürzt hat Park die Korruption einer engen Vertrauten.

SEOUL ap/dpa | Mit 61 Jahren kehrte Park Geun Hye in das Heim ihrer Kindheit zurück: das Blaue Haus in Seoul. Als Tochter des diktatorisch regierenden Präsidenten Park Chung Hee wuchs sie in der schicken Residenz auf. 2013 zog sie dann selbst als Staatschefin ein. Nun muss sie den Präsidentensitz aber vor Ablauf ihrer Amtszeit verlassen. Das südkoreanische Parlament entschied am Freitag die Amtsenthebung Parks.

Nach dem Untergang der Fähre „Sewol“ 2014 mit mehr als 300 Toten verloren immer mehr Bürger das Vertrauen in Parks Amtsführung. Der Regierung wurde vorgeworfen, nicht genug für die Rettung der Passagiere getan zu haben.

Zum Stolperstein wurde der 64-jährigen Park dann ein Korruptionsskandal um ihre langjährige Vertraute Choi Soon Sil. Diese soll ihre Beziehungen zur Präsidentin genutzt haben, um von Unternehmen Spenden in Millionenhöhe für Stiftungen und Firmen unter ihrer Kontrolle einzufahren. Sie soll sich nicht nur persönlich bereichert, sondern auch die Regierungsarbeit beeinflusst haben. Die Staatsanwaltschaft sieht Park in die Affäre verwickelt, die Präsidentin weist die Vorwürfe zurück.

Park wurde am 2. Februar 1952 als erstes Kind von Park Chung Hee und Yuk Young Soo in Daegu geboren. Ein Putsch brachte ihren Vater 1961 an die Macht. Die Familie zog später in den Präsidentenpalast ein. So erwarb Park Geun Hye früh Einblicke in Politik und Machtstrukturen.

Parks unbesorgtes Leben endete jäh, als ihre Mutter 1974 bei einem Attentat ums Leben kam. Als 22-Jährige rückte die Tochter in der Rolle der First Lady. 1979 wurde ihr Vater von seinem Geheimdienstchef erschossen. Nach diesem erneuten Schock verschwand sie viele Jahre von der Bildfläche.

Die asiatische Finanzkrise 1997 bewog Park zum Einstieg in die Politik. Von März 2004 bis Juni 2006 war sie Vorsitzende der rechten Großen Nationalpartei, die später in Saenuri umbenannt wurde. Nach einer Reihe von Wahlsiegen der Partei erhielt die „unnahbare“ Park den Beinamen „Königin der Wahlen“. Ende 2012 wurde sie Präsidentin.