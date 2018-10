Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Süden Tirols, heute Südtirol, Italien zugesprochen. Die deutschsprachige Bevölkerung wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg durch ein Autonomiestatut als Minderheit unter Schutz gestellt. Tatsächlich wurde das Statut aber nur langsam verwirklicht. In den 1960er Jahren gab es daher zahlreiche Terroranschläge. 1992 kam es zu einer offiziellen Erklärung um den Streit zwischen Österreich und Italien beizulegen. Die Regierung in Wien will nun den deutsch- und ladinischsprachigen Südtirolern einen österreichisch-italienischen Doppelpass anbieten. Italien kritisiert das Vorhaben. (taz)