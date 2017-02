CDU will IWF

Die Union im Bundestag beharrt auf einer weiteren Beteiligung des Internationalen Währungsfonds (IWF) an den Griechenland-Hilfen. Der Vorsitzende der Unionsfraktion, Volker Kauder (CDU), warnte, die Regierung in Athen solle sich nicht täuschen. „Wir bestehen auf den Zusagen. Und der Internationale Währungsfonds (IWF) muss an Bord bleiben. Sonst können wir keine weiteren Hilfen genehmigen“, sagte er dem Focus.

Einen klassischen Schuldenschnitt – also den Erlass von Schulden – lassen die europäischen Verträge nicht zu. Denn ein Euro-Land darf nicht für ein anderes Euro-Land haften. Bei den aktuellen Reformauflagen ist Athen einmal mehr in Verzug. Daher liegen auch weitere Hilfskredite auf Eis.

Am Montag beraten die Euro-Finanzminister über den aktuellen Verhandlungsstand. (dpa)