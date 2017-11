Seit über 8 Monaten wartet der Journalist Deniz Yücel auf eine Anklageschrift. Im türkischen Hochsicherheitsgefängnis Silivri Nr.9 sitzt er in Einzelhaft. Die taz.am wochenende vom 11./12. November hat mit ihm über Isolation, Stromrechnungen und Gerechtigkeit gesprochen. Außerdem: ein A bis Z zur Sauna. Und: vier Liebeserklärungen an das Dinner for one. Das alles am Kiosk, eKiosk oder gleich im praktischen Wochenendabo.