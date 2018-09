Tod des HoGeSa-Gründers

Rechte wollen „Mörder jagen“

In Mönchengladbach wurde ein Hooliganführer tot aufgefunden. Für den Abend sind erste Aktionen der Szene angemeldet.

Der Tod mobilisiert die Szene. In Mönchengladbach fand am Mittwoch ein Passant den rechtsextremen Hooligananführer Marcel Kuschela mit Stichverletzungen auf dem Boden in einer Blutlache. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen.

„Die Mobilisierung aus diesem Spektrum ist uns bekannt“, sagt eine Pressesprecherin der Polizei. Die Anmeldung für einen Marsch läge vor, aber die Kooperationsgespräche stünden aus. Die Durchführung des Marsches sei noch nicht sicher, sagt die Sprecherin der taz.

Über die Todesumstände des Hooliganführers ist bisher wenig bekannt. Am Nachmittag des vergangenen Mittwochs nach 17 Uhr wurde Kuschela etwa zwanzig Meter vor dem Museum Abteiberg mitten auf einer Treppenlage von einem Fußgänger aufgefunden. Ein Bekannter des Verstorbenen soll später dazu gekommen sein. Ein Notfallseelsorger betreut die Freundin von Kuschela. Die Ermittlungen der Mordkommission laufen, Zeugen werden vernommen, ein Obduktionsbericht soll im Laufe des Tages kommen, sagt die Polizeisprecherin.

Die rechtsextreme Szene stört das Nichtwissen über Tatverlauf und Hintergründe nicht. Für sie ist die mögliche Tatwaffe – ein Messer – Indiz genug für den oder die Täter. Am Donnerstagabend wollen Bekannte und Fans am Tatort Kerzen anzünden und aufmarschieren. In den vergangen Jahren hat Kuschela, der in Bremen gemeldet war, verschiedene Aufmärsche mit organisiert. Der 32-Jährige war als „Captain Flubber“ bekannt. Er war maßgeblich an der Gründung des Bündnisses „Hooligans gegen Salafisten“ (HoGeSA) beteiligt.

Bis zu 200 Rechtsextreme erwartet

Das Netzwerk organisierte am 26. Oktober 2014 eine Demonstration gegen die angebliche Islamisierung von Deutschland und Europa. An die 6.000 Hooligans kamen. Kaum war die Demonstration gestartet, begann damals eine Straßenschlacht. Bei der Auseinandersetzung mit der Polizei wurden 59 Beamte verletzt und mehrere Polizeifahrzeuge beschädigt. Später ermittelte die Polizei gegen 57 Personen wegen Körperverletzung und Landfriedensbruch. Nach internen Streitigkeiten um Führungsansprüche und Finanzen spaltete sich die Gruppe „Gemeinsam Stark Deutschland“ von HoGeSa ab.

Kuschela war nach seinen Rückzug bei HoGeSA die treiben Kraft für das neue Netzwerk. Der ehemalige Schlagzeuger der rechten Hooligan-Band „VollkontaCT“ übernahm die Bereichsleitung von GSD-Nord. Die Feinde der Gruppe sind aber nicht bloß „Salafisten“, sie griffen an der Weser auch linke Ultras an. Kuschela soll zudem bei der Rockergruppe „Mongols MC“ aktiv gewesen sein. Eng verbunden war er mit „Kategorie C – Hungrige Wölfe“ (KC) in Bremen. Die rechtsextreme Band um Hannes Ostendorf ist stark mit dem gewaltbereiten Hooligan- und militanten Rechtsextremenmilieu verwoben.

Bei dem angekündigten Trauermarsch anlässlich des Todes von Kuschela werden in der nordrhein-westfälischen Stadt bis zu 200 Rechtsextreme und Hooligans erwartet. Sollte die Tat von einem Geflüchteten verübt worden sein, dürften weitere Märsche mit mehr Teilnehmer folgen. Im Westen droht ein neues Chemnitz. Auf Facebook äußerte sich bereits Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners: „Es macht mir große Sorgen, wenn ich nach dieser schrecklichen Gewalttat im Netz Aufrufe lese, nach Mönchengladbach zu fahren und den Mörder zu jagen“.