„Trump on Tour“ in Online-Netzwerken

Der Herr der Fettnäpfchen

Der US-Präsident lässt auf seiner ersten Auslandsreise keine Möglichkeit aus, sich und andere zu blamieren. Das Internet reagiert.

Seit einer Woche ist der Präsident der Vereinigten Staaten auf seiner ersten Auslandsreise. Sie führte ihn nach Saudi-Arabien, Israel, in den Vatikan und nach Brüssel. Zum Abschluss wird er am Freitag am G7-Gipfel auf Sizilien teilnehmen.

Manche kritisieren, dass Donald Trump erst jetzt das Land verlässt. Immerhin hatte Barack Obama in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit bereits neun Länder besucht.

Andere hingegen prangern an, dass er es eben gerade jetzt verlässt, während sich die Ermittlungen des FBI zuspitzen. Beide Seiten haben durchaus recht. Ein Teil von ihnen hat vielleicht an den vielen Memes, Gifs und Videos mitgewirkt, die über „The Donald“ gerade im Netz kursieren.

Die Ehre des ersten Staatsbesuchs ging an Saudi-Arabien, wo Trump interessante, neue Kontakte knüpfen konnte.

I PHOTOSHOPPED SARUMAN INTO TRUMP'S ORB PICTURE AND IT'S NOT EVEN WEIRD pic.twitter.com/cVJFGP5NPG — Shahak Shapira (@ShahakShapira) 22. Mai 2017

Nachdem er einen über 100 Millionen Dollar schweren Waffendeal gelandet hatte, bewies er (wenig) Rhytmus – bei einem traditionellen Schwert-Tanz.

Donald Trump joins in on traditional sword dance in Saudi Arabia as part of his first foreign trip as US president https://t.co/NBIvrIWEeM pic.twitter.com/sCUVfmZF7y — BBC News (World) (@BBCWorld) 21. Mai 2017

Angekommen in Israel, musste Trump erst einmal kurz daran erinnert werden, welche Länder im mittleren Osten zu finden sind.

WATCH: President Trump to the President of Israel (while in Israel): "We just got back from the Middle East." pic.twitter.com/NPuOgXBjDQ — Yashar Ali (@yashar) 22. Mai 2017

Besonders gut gefiel ihm an Israel – na klar – die Klagemauer.

Zum Abschied beeindruckte Donald noch mit seiner eloquenten Wortwahl bei sensiblen Themen.

Trump note vs Obama note at Israel's National Holocaust Museum.



This makes me want to cry. We had it so good. pic.twitter.com/kPXdDXXnMY — Teymour (@Teymour_Ashkan) 24. Mai 2017

Vorläufiges Highlight der Auslandsreise: Die Audienz bei Papst Franziskus. Die beiden hatten sich noch nie getroffen, wohl aber übereinander gesprochen…

pope francis sweetie im so sorry pic.twitter.com/al5n8uk7gU — shine (@Iubesirhc) 24. Mai 2017

…im vergangenen Jahr kritisierte Franziskus Trumps Pläne, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu bauen, als unchristlich. Daraufhin feuerte Trump zurück, es sei „schändlich“, an seinem Glauben zu zweifeln.

when you start to feel OK for a minute then remember that we're all fucked pic.twitter.com/z6UeOOCEZZ — Saladin Ahmed (@saladinahmed) 25. Mai 2017

Da der Papst normalerweise kein Kind von Traurigkeit ist…

Being next to @realDonaldTrump causes resting Pope face. pic.twitter.com/S1EYGGuFoQ — Super Noodle (@Super_Noodle) 24. Mai 2017

…wurde das Foto schnell in passendere Kontexte gesetzt.

Besonders auf den Kieker nahmen die Internettrolle Melania, die in ihrer schwarzen Kluft einige unglückliche Assoziationen hervorrief.

Oder sollten wir uns tatsächlich Sorgen um Melania machen, deren Gesichtszüge in der Nähe ihres Mannes schon des öfteren entgleisten?

#handmaidstale #papabueno #trump #cosplay #melaniatrump #memes Ein Beitrag geteilt von Carmelo González Serrano (@carmelogons) am 25. Mai 2017 um 7:48 Uhr

Nicht mal Händchenhalten geht mit diesem Mann, zeigte Melania in den letzten Tagen bei zwei Gelegenheiten. Der Papst ist da wohl ganz ihrer Meinung.

Über den Inhalt der Gespräche zwischen Trump und Franziskus wurde viel spekuliert.

Trump: Why do you keep saying "the power of Christ compels you" and hitting me with water?



Pope: Testing a theory. pic.twitter.com/V0jnONuFsP — Crutnacker (@Crutnacker) 24. Mai 2017

Einen Waffendeal wird Trump im #Vatikan wohl nicht landen. Aber vielleicht dreht er dem Papst ein neues Hotel an? pic.twitter.com/KD2Ym8Mgwl — extra3 (@extra3) 24. Mai 2017

Eins ist klar: Das Treffen dürfte für Franziskus recht anstregend gewesen sein.

The Pope after two minutes with Donald Trump. pic.twitter.com/YuN4EQ3Sf6 — tessa (@sherlockify) 24. Mai 2017

Denn der US-Präsident gilt als unangenehme Person – was er am nächsten Tag beim NATO-Gipfel wieder unter Beweis stellte. Erst beim Händeschüttel-Wettbewerb mit Macron…

Donald Trump really put the offensive into charm offensive in Europe today. pic.twitter.com/evEq8STxkH — Guardian US (@GuardianUS) 25. Mai 2017

… und nochmal als er den Premier von Montenegro zur Seite schubste, um ganz vorne im Bild zu sein. Classic Trump.