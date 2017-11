UN-Tribunal in Den Haag zu Srebrenica

Mladic stört die Urteilsverkündung

Es hat lange gedauert. Jetzt ist Ex-General Ratko Mladic vom UN-Kriegsverbrechertribunal wegen des Genozids von Srebrenica zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

DEN HAAG afp/dpa | Der bosnisch-serbische Ex-General Ratko Mladic (75) ist vom UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag für den Völkermord in Srebrenica 1995 schuldig gesprochen worden. Mladic droht eine lebenslange Haftstrafe. Die Richter des UN-Tribunals sollten bei der Verlesung des Urteils das Strafmaß noch am Mittwoch verkünden.

Während der Urteilsverkündung ist Mladic wegen störender Zwischenrufe des Saales verwiesen worden. „Sie lügen“, schrie der 74-Jährige am Mittwoch an den Vorsitzenden Richter Alphons Orie gewandt, während dieser das Urteil verlas. Orie ließ den Angeklagten aus dem Saal bringen, nachdem er zuvor einen Antrag der Verteidigung abgelehnt hatte, das Verfahren wegen Mladics hohem Blutdruck zu unterbrechen.

Das UN-Kriegsverbrechertribunal für Ex-Jugoslawien hatte am Vormittag mit der Urteilsverkündung gegen Mladic begonnen. Der 74-Jährige ist wegen Völkermords, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit während des Bosnien-Kriegs zwischen 1992 und 1995 angeklagt. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft, die Verteidigung Freispruch.

Mladic wird insbesondere eine Verantwortung für das Massaker im ostbosnischen Srebrenica zur Last gelegt. Bosnisch-serbische Einheiten hatten im Juli 1995 die UN-Schutzzone Srebrenica angegriffen und Schätzungen zufolge 8.000 muslimische Männer und Jungen ermordet.

Angehörige von Opfern demonstrieren in Den Haag

Verantworten muss sich Mladic auch für die 44-monatige Belagerung von Sarajevo ab Mai 1992, bei der nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen etwa 10.000 Menschen getötet wurden. Er war Ende Mai 2011 in Lazarevo in Serbien festgenommen worden.

Dutzende Demonstranten und Angehörige von Opfern oder Vermissten des Bosnienkriegs erwarteten vor dem Gerichtsgebäude in Den Haag das Urteil. Einige hielten Fotos von Opfern in den Händen. Auf einem Banner stand: „Keine Straffreiheit für Kriegsverbrecher“. Auf einem weiteren war ein Foto Mladics in Uniform neben einem menschlichen Schädel abgebildet, daneben der Schriftzug: „Schuldig an allem“.