Venezuelas Übergangspräsident

EU-Länder erkennen Guaidó an

Immer mehr Länder stellen sich hinter Guaidó. Neben Deutschland erkennt ihn auch Spanien als Präsident in Venezuela an – ein diplomatischer Hieb für Maduro.

MADRID ap | Gemeinsam mit anderen europäischen Ländern hat Deutschland Juan Guaidó als Venezuelas Übergangspräsidenten anerkannt. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte am Montag in Japan, er sei der legitime Interimspräsident des Landes.

Auch Spanien, Großbritannien, Frankreich, Schweden, Österreich, die Niederlande, Dänemark und Litauen machten den Schritt. Unterstützung erhält Guaidó zudem von den Vereinigten Staaten sowie den meisten südamerikanischen Ländern.

Venezuelas Parlamentspräsident Guaidó hatte sich am 23. Januar zum Übergangspräsidenten erklärt, um einen Rücktritt des umstrittenen Staatschefs Nicolás Maduro herbeizuführen und die politische und wirtschaftliche Krise im Land zu beenden.

Maduro hatte am Sonntagabend in einer Reaktion auf einige EU-Länder gesagt, er akzeptiere keine ihm gesetzten Ultimaten. Sie hatten ihn gedrängt, eine neue Präsidentschaftswahl abzuhalten.

„Wir arbeiten an einer Rückkehr zur vollen Demokratie in Venezuela: Menschenrechte, Wahlen und keine politischen Gefangenen mehr“, sagte der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez am Montag in Madrid.

Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian sagte France Inter Radio, Guaidó solle Wahlen ausrufen, die „die venezolanische Krise friedlich beenden“. Die Abstimmung, die Präsident Nicolás Maduro an der Macht gehalten hatte, sei keine „freie und faire Wahl“ gewesen, so die schwedische Außenministerin Margot Wallström. Die Venezolaner hätten aber ein Recht auf freie Wahlen.

Insbesondere Spanien hat starke historische, kulturelle und wirtschaftliche Beziehungen zu Venezuela. Die Unterstützung Spaniens für Guaidó ist ein diplomatischer Hieb für Maduro.