Von Leipzig/Halle nach Afghanistan

Proteste gegen Abschiebung

Am Dienstagabend sollen erneut Asylbewerber nach Afghanistan abgeschoben werden – darunter ein Angehöriger einer bedrohten Minderheit.

LEIPZIG taz | Etwa 150 Demonstranten haben am Dienstagvormittag am Flughafen Leipzig/Halle gegen die geplanten Sammelabschiebungen nach Afghanistan demonstriert. Trotz der schwierigen Sicherheitslage plant das Innenministerium offenbar, am Abend erneut eine Sammelabschiebung abgelehnter Asylbewerber durchführen.

Die Anwältin zweier Abschiebekandidaten bestätigte den Termin. Das Flugzeug soll vom Flughafen Leipzig/Halle abheben. Das Innenministerium wollte Ort und Termin wie üblich nicht bestätigen. „Wir haben die schwierige Situation, dass wir nicht genau wissen, wann der Flug stattfindet“, sagte einer der Organisatoren und kündigte an, den ganzen Tag am Flughafen bleiben zu wollen.

Es ist das zweite Mal seit dem schweren Anschlag auf die deutsche Botschaft in Kabul Ende Mai, dass nach Afghanistan abgeschoben werden soll. Damit ignoriert das Innenministerium die jüngsten Start- und Landewarnungen des Verkehrsministeriums für den Kabuler Flughafen. In einer „Notice to Airmen“ (NOTAM) hatte das Ministerium noch im Oktober vor dortigen „gezielten Flugabwehr-Attacken“ gewarnt.

Auf Anfrage sagte eine Sprecherin des Innenministeriums, „die in Afghanistan verübten Anschläge richteten sich seit Jahren nicht gegen die Zivilbevölkerung oder gegen die zivile Luftfahrt.“ Es werde kein Militärflugzeug verwendet, die Landung finde auch nicht im militärischen Teil des Kabuler Flughafens statt. Der liegt in Kabul direkt neben dem Zivilbereich.

Nach den schweren Anschlägen und zahlreichen Protesten im Mai und Juni hatte die Bundesregierung die Abschiebungen nach Afghanistan zunächst ausgesetzt – ausgenommen Gefährder und Straftäter. Danach war Mitte September der letzte Abschiebeflug von Düsseldorf nach Kabul abgehoben, laut Innenminister de Maizière ausschließlich mit verurteilten Straftätern.

„Er war noch nie in Afghanistan“

Das scheint diesmal nicht der Fall zu sein: Laut Anwältin Myrsini Laaser, die zwei der Abschiebekandidaten vertritt, liegen gegen ihren einen Mandanten weder Straftaten vor, noch handelt es sich um einen Gefährder. Auch ist seine Identität eindeutig festgestellt. „Er war noch nie in Afghanistan, er ist im Iran geboren“, sagt Laaser. Vor zwei Jahren sei er mit seiner Familie nach Deutschland gekommen, seine Mutter und seine Schwestern sind ebenfalls nach Deutschland geflohen, sie dürfen nach bisherigem Stand bleiben.

Dagegen: DemonstrantInnen Foto: Helke Ellersiek

„Offenbar hält die Bundesregierung es wieder für legitim, auch junge Männer abzuschieben, die sich nichts haben zuschulde kommen lassen“, sagt Laaser. Und nicht nur das: Laut seiner Anwältin gehört ihr Mandant zu den Hazara, einer in Afghanistan bedrohten und gefährdeten Minderheit. Laaser will daher mit einem Eilantrag ans Bundesverfassungsgericht gegen die geplante Abschiebung vorgehen. Auch in der vergangenen Woche sind bei Anschlägen der Taliban in Afghanistan erneut hunderte Menschen ums Leben gekommen.

Der Flughafen Leipzig/Halle (LEJ) gilt als Abschiebedrehkreuz für Mitteldeutschland. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums sind bis September dieses Jahres bundesweit 80 Afghanen abgeschoben worden. Inklusive Dezember 2016 sind es 114.