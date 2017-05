Vor Anschlag auf den Breitscheidplatz

Amri hätte verhaftet werden können

Es gibt brisante, neue Erkenntnissen zum Berliner Attentäter Anis Amri. Möglicherweise wurde beim LKA ein Dokument gefälscht.

BERLIN taz/dpa | In den Ermittlungen zum Fall Anis Amri hat es eine dramatische Wendung gegeben. Im Landeskriminalamt ist ein Dokument aufgetaucht, das die Ergebnisse einer Telefonüberwachung Amris zusammenfasst. Darin wird der Tunesier beschuldigt, gewerbsmäßigen, bandenmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln zu betreiben. „Auf dieser Grundlage wäre eine Verhaftung wohl möglich gewesen“, sagte der Berliner Innensenator Andreas Geisel in einer am Mittwoch Nachmittag kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. Und: „Damit hätte der Anschlag verhindert werden können.“

„Ich weiß, dass diese Nachricht bedrückend ist“, sagte Geisel weiter. Nach Angaben des Innensenators waren dem als Sonderermittler eingesetzten Bruno Jost widersprüchliche Aktenvermerke aufgefallen. Jost war am Dienstagabend im LKA auf das Schriftstück gestoßen. Bislang hatte es stets geheißen, Amri sei nur des Kleinsthandels mit Drogen beschuldigt worden. Diese Information geht auf ein Schriftstück zurück, das, wie Geisel ausführte, erst erst am 17. Januar, also nach dem Anschlag, erstellt und rückdatiert worden sein soll.

Im Klartext: Bei diesem Papier handelt es sich um eine Fälschung. Der Innensenator hat Strafanzeige gegen mehrere Beamte des LKA gestellt und disziplinarrechtliche Schritte eingeleitet.

Der Islamist Amri hatte am 19. Dezember einen LKW auf den Weihnachtmarkt am Berliner Breitscheidplatz gesteuert. Er hat zwölf Menschen ermordet und über 50 weitere zum Teil schwer verletzt. Der Asylbewerber hatte sich zuvor vor allem in NRW und Berlin aufgehalten und hatte diverse Identitäten genutzt. Nach dem Anschlag war deutlich geworden, dass Amri deutschen Sicherheitsbehörden schon länger als sogenannter islamistischer Gefährder bekannt war und er sogar zeitweise überwacht wurde. Verhaftet wurde er indes nicht. Bekannt ist auch, dass er zeitweise in der Berliner Drogenszene aktiv war.