Vorbereitungen in Nordkorea

Weitere Raketentests möglich

Südkorea befürchtet weitere Raketenstarts in Nordkorea. Es gebe Anzeichen dafür. Pjöngjang wird von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika kritisiert.

SEOUL/XIAMEN dpa | Nach dem international scharf kritisierten Atomtest Nordkoreas befürchtet Südkorea schon bald weitere Raketenstarts des Nachbarlandes. Es gebe „kontinuierlich“ Anzeichen dafür, dass Nordkorea ballistische Raketen einschließlich Interkontinentalraketen (IBCM) abfeuern könnte, hieß es am Montag in einem Bericht des Verteidigungsministeriums in Seoul an das Parlament. Die Behörde vermutete, dass Nordkorea mit einem neuen Test zeigen wolle, dass seine Raketen die USA erreichen könnten. Ob ein Test kurz bevorstehe, ging aus den Angaben nicht hervor.

Auch Südkoreas Geheimdienst warnte, Nordkorea könne das nächste Mal eine Interkontinentalrakete in den nördlichen Pazifik schießen. Die Vermutung habe der staatliche Aufklärungsdienst (NIS) in einer geschlossenen Sitzung vor Abgeordneten geäußert, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap. Der Geheimdienst spekulierte demnach, dass Pjöngjang den Staatsgründungstag am 9. September oder den Gründungstag der herrschenden Arbeiterpartei am 10. Oktober zum Anlass nehmen könne, militärische Stärke zu demonstrieren.

Im Juli hatte Nordkorea zwei Tests mit Interkontinentalraketen unternommen, auf die der UN-Sicherheitsrat mit der Verhängung weiterer Sanktionen gegen Pjöngjang reagierte. Die Raketen landeten im Japanischen Meer.

Ob Nordkorea, wie selber behauptet, am Sonntag tatsächlich eine Wasserstoffbombe getestet hat, wird nach Angaben des südkoreanischen Geheimdienstes noch untersucht. Es gebe drei Möglichkeiten: Es könne sich um eine Wasserstoffbombe, eine herkömmliche Atombombe oder eine „geboostete Spaltbombe“ gehandelt haben. Letztere ist eine Art Zwischenstufe zur Entwicklung von Wasserstoffbomben.

Sorge über anhaltende Spannungen

Die Brics-Staaten haben den neuen Atomtest Nordkoreas „scharf verurteilt“. Auf dem Gipfel von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika in der chinesischen Hafenstadt Xiamen forderten die Staats- und Regierungschefs der aufstrebenden Volkswirtschaften am Montag, dass die Probleme „nur durch friedliche Mittel und direkten Dialog aller betroffenen Parteien gelöst werden sollen“.

Sie äußerten ihre „tiefe Sorge“ über die anhaltenden Spannungen auf der koreanischen Halbinsel und den Konflikt um das Atom- und Raketenprogramm, wie die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua aus einer gemeinsamen Erklärung zitierte. Der sechste und bisher größte Atomtest Nordkoreas überschattet das jährliche Treffen der Brics-Staaten, zu dem Chinas Präsident Xi Jinping geladen hat.

Nach dem Treffen von Xi Jinping mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Vorabend sagte dessen Sprecher Dimitri Peskow, der Kremlchef fordere dazu auf, „sich nicht von Emotionen leiten zu lassen, ruhig und ausgeglichen zu reagieren“. Eine umfassende Lösung könne nur mit politischen und diplomatischen Mitteln gefunden werden.

Er zeigte sich skeptisch über neue Strafmaßnahmen. „Bislang kann man feststellen, dass die bereits bestehenden Sanktionen keine positiven Ergebnisse gebracht haben“, sagte Peskow laut Nachrichtenagentur Tass. Putin und Chinas Präsident seien sich einig, dass Chaos auf der koreanischen Halbinsel unbedingt zu vermeiden sei.