Vorsitz der Unionsfraktion im Bundestag

Volker Kauder ist abgewählt

Die Unions-Fraktion im Bundestag wählt den langjährigen Vorsitzenden Volker Kauder ab. Für die Kanzlerin ist das ein schwerer Rückschlag.

Überraschung in der Union: Die Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU haben am Dienstagnachmittag Volker Kauder als Fraktionsvorsitzenden abgewählt. In einer Kampfabstimmung unterlag der 69-Jährige mit 112 zu 125 Stimmen gegen seinen Herausforderer Ralph Brinkhaus.

Das Abstimmungsergebnis ist eine Niederlage für Kanzlerin Angela Merkel. Kauder, der die Fraktion 13 Jahre lang anführte, galt als Vertrauter der Parteichefin und organisierte ihr zuverlässig Mehrheiten unter den Unionsabgeordneten. Die Kanzlerin hatte ihn auch dieses mal zur Wiederwahl vorgeschlagen und stärkte ihm bis zuletzt den Rücken; auch CSU-Chef Horst Seehofer und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatten für Kauder geworben.

Die Abstimmung am Dienstagnachmittag hatten Beobachter vorab als Gradmesser für die Stimmung in der Union eingeordnet: Ein klarer Sieg hätte Merkels Kurs bestätigt, ein knapper Sieg hätte sie beschädigt. Mit einer Niederlage hatte vorab niemand gerechnet.

Zum ersten Mal überhaupt war mit Ralph Brinkhaus ein Gegenkandidat gegen Kauder angetreten. Der 50-Jährige aus Rheda-Wiedenbrück (Nordrhein-Westfalen) sitzt seit 2009 im Bundestag und hat seinen Wahlkreis bisher jedes Mal direkt gewonnen. Seit der Bundestagswahl 2013 sitzt er im Fraktionsvorstand, zuständig war er dort bisher für die Themen Haushalt, Finanzen und Kommunalpolitik. In der Partei ist er stellvertretender Vorsitzender des Bundesfachausschusses Finanzen, Wirtschaft und Energie. Im Landesverband Nordrhein-Westfalen ist er seit 2016 Vizechef.

Inhaltlich ist Brinkhaus zwar nicht als Merkel-Unterstützer, aber auch nicht als direkter Merkel-Gegner bekannt. Allerdings war allein schon seine Kandidatur gegen den Wunsch-Mann der Kanzlerin ein Zeichen für den Veränderungswillen in der Fraktion. Dieser hatte sich schon direkt nach der Bundestagswahl 2017 angedeutet, als Kauder ohne Gegenkandidat mit nur 77,3 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt worden war – viel weniger als bei früheren Wahlen. Nach einem Jahr musste sich Kauder jetzt turnusmäßig der nächsten Wahl stellen.

Mit einem Wahlsieg für Brinkhaus hatten sie auch in der Fraktion nicht gerechnet

In einem ersten Statement noch während der laufenden Fraktionssitzung gratulierte CSU-Landesgruppenchef Dobrindt dem neuen Fraktionschef. „Ich freue mich auf die gute Zusammenarbeit für die Zukunft“, sagte Dobrindt. „Die Fraktion hat Volker Kauder in langem Applaus für seine herausragende Arbeit der letzten 13 Jahre gedankt.“ Brinkhaus erwiderte in einer ersten Stellungnahme: „Ich freue mich riesig über das Wahlergebnis. Jetzt geht es darum, ganz schnell wieder an die Arbeit zu kommen.“ Im Anschluss wählte die Fraktion den Rest des Vorstands, das Ergebnis stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest.

Häme kam am frühen Nachmittag aus den übrigen Fraktionen. „Das ist ein Aufstand gegen Merkel“, sagte Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD). „Das ist der Anfang vom Ende der GroKo. Die Autorität der Kanzlerin in ihrer eigenen Fraktion ist offiziell zerstört“, sagte Alexander Graf Lambsdorff (FDP).

Merkel selbst war in der Fraktionssitzung, gefolgt von CSU-Chef Horst Seehofer die erste Gratulantin des Wahlsiegers. Mit ihm vor die Kameras treten wollte sie zunächst aber nicht.