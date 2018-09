Vorwürfe gegen Hamburger Ärztekammer

Wenn alle schweigen

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Direktor der Hamburger Ärztekammer wegen sexueller Belästigung. Der Kammervorstand schweigt dazu.

HAMBURG taz | Es kommt nichts, gar nichts. Kein Wort, keine Zeile per Mail, die Verantwortlichen der Hamburger Ärztekammer bleiben stumm. Auf mehrfache Anfrage der taz erklärt die Sprecherin der Kammer immerhin: „Dazu sagen wir gar nichts.“ Und das, obwohl der Vorgang seit Monaten hinter vorgehaltener Hand „das Thema“ in der Weidestraße ist, dem Sitz der Hamburger Ärztevertretung. Es geht um massive Vorwürfe gegen deren Kaufmännischen Direktor, Sven C. Der 46-Jährige soll mindestens eine Mitarbeiterin mehrfach und über Jahre sexuell belästigt haben.

Dabei ermittelt die Hamburger Staatsanwaltschaft nach eigener Auskunft seit mehreren Monaten mit Hochdruck gegen Sven C.. Vergangenen April erstattete eine Mitarbeiterin der Ärztekammer über ihren Anwalt Strafanzeige gegen den gebürtigen Itzehoer bei der Polizei. Die Frau wirft ihm mehrere sexuelle Übergriffe vor, die sich im Mai 2015 und Dezember 2017 zugetragen haben sollen. C. ist über das gegen ihn von der Staatsanwaltschaft eingeleitete Ermittlungsverfahren längst informiert. Er hat sich einen Rechtsbeistand genommen. Derzeit wartet die Anklagebehörde auf eine schriftliche Stellungnahme des Beschuldigten.

Konsequenzen gab es bislang nicht. Die Führung der Kammer duckt sich weg. Auch Kammerchef Frank Ulrich Montgomery weiß nach Recherchen der taz schon lange von den Vorwürfen gegen den leitenden Mitarbeiter – und tat nichts dagegen, um die Mauer des Schweigens einzureißen. Nach Angaben einer Mitarbeiterin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, sorgte der Kammerchef, der gleichzeitig Präsident der Bundesärztekammer ist, selber aktiv dafür, dass die Vorwürfe keine Konsequenzen hatten.

Dabei verpflichtet das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz jeden Arbeitgeber, einzugreifen und vorzubeugen, wenn der Verdacht im Raum steht, dass es zu sexuelle Übergriffen gekommen ist. Und der Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, seine Beschäftigten aktiv vor sexueller Belästigung zu schützen. Die taz hätte gerne mit Montgomery über die ihm vorgeworfene Untätigkeit gesprochen, der Kammerchef aber wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern.

Vermehrt Führungskräfte unter Verdacht

Das Ermittlungsverfahren gegen Sven C. ist bereits der dritte Fall innerhalb weniger Monate in Norddeutschland, in dem ein führender Mitarbeiter einer öffentlichen Institution im Fokus steht, sexuell übergriffig geworden zu sein. Im März dieses Jahres wurde bekannt, dass der ehemalige Leiter der Lübecker Außenstelle des Weißen Rings, Detlef H., mindestens zwei Frauen sexuell belästigt und genötigt haben soll. Der pensionierte Hauptkommissar trat von seinem Amt zurück.

Zuletzt geriet der schleswig-holsteinische Verfassungsschutzchef Dieter Büddefeld in den Verdacht, Mitarbeiterinnen sexuell belästigt zu haben. Büddefeld wurde vor wenigen Tagen offiziell beurlaubt. In beiden Fällen forderte die Politik, aber schließlich auch der eigene Arbeitgeber, die „lückenlose Aufklärung aller erhobenen Vorwürfe“.

Bislang keine Konsequenzen

Soweit ist es in der Ärztekammer noch lange nicht. Sven C.s Karriere konnten die erhobenen Vorwürfe nichts anhaben, gegenüber der Öffentlichkeit schweigt die Kammer sich aus.

C. ist seit dem 1. Juni 2014 kaufmännischer Geschäftsführer der Ärztekammer. Der gelernte Bankkaufmann und Wirtschaftsprüfer, der in Kiel Betriebswirtschaftslehre studiert hat, leitet die Ärztekammer gemeinsam mit dem Geschäftsführenden Arzt, Klaus Beelmann. Nach den Vorwürfen stellt sich allerdings die Frage: Wie lange noch?